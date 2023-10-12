Понадобится $42 млрд: Шмыгаль рассказал, каким будет дефицит бюджета в 2024 году

Глава Кабмина Украины озвучил потребности украинской экономики на следующий год в условиях войны.

В украинском бюджете на 2024 год будет существенный дефицит. Несмотря на международную поддержку, нашей стране понадобится еще 42 миллиарда долларов финансовой помощи, что покрыть дефицит бюджета. Об этом сообщил 11 октября в своем выступлении на ежегодном осеннем собрании Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он объяснил, что благодаря международной поддержки Украина выстояла в полномасштабной войне с Россией. Но боевые действия продолжаются, а дефицит украинского бюджета в 2024 году составит почти 21% от внутреннего валового продукта.

"Мы надеемся на поддержку партнеров, которая позволит правительству выполнять основные социальные обязательства: выплачивать пенсии, зарплаты врачам и учителям, помогать тем, кому Россия разрушила дома", – подчеркнул он.

По его словам, все собранные налоги Украина направляет на безопасность и оборону, и именно на частном секторе держится украинская армия.

Отметим, что в августе 2023 года министр финансов Сергей Марченко рассказывал, что расходы на оборону и безопасность на следующий год оцениваются на уровне 1,6 триллиона гривен, а налоговые поступления оцениваются в 1,3 триллиона.

Напомним в Международном валютном фонде (МВФ) 11 октября обнародовали новый прогноз для украинской экономики. Так, ожидается, что до конца 2023 года показатели экономического роста в условиях войны улучшатся еще на 2%.

В 2024 году, по данным МВФ, ВВП Украины подрастет до 3,2%, то есть стабильность в национальной экономике в условиях продолжающейся полномасштабной войны сохранится.

Также Фокус уже объяснял, что значит для украинской экономики запрет на импорт отечественного зерна. Так, по словам финансового аналитика Андрея Шевчишина, действия ряда европейских стран, которые проигнорировали решение Еврокомиссии и продлили действие запрета на ввоз украинской агропродукции, уменьшит потенциал восстановления ВВП Украины в целом. Все потому, что на агропродукцию ориентируется также большая часть транспортного и торгового секторов.