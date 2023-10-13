Украинским переселенцам положены новые выплаты: как оформить помощь

Финансовую помощь планируют выплачивать в трех городах Украины. Переселенцы со статусом ВПЛ должны соответствовать нескольким критериям.

Из-за полномасштабной российской агрессии малозащищенные украинцы и внутренне перемещенные лица продолжают получать поддержку от разных организаций. Благотворительные фонды безвозмездно выплачивают гражданам деньги, которые они могут потратить на самое необходимое. В список таких организаций входит "Голос Ромни", которая в партнерстве с международной некоммерческой организацией Mercy Corps открыла регистрацию на денежную помощь ВПЛ и местным жителям определенных категорий уязвимости.

Кому доступна денежная помощь

Ее смогут получить внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и отдельные граждане, относящиеся к уязвимым категориям в Ужгороде, Кривом Роге и Запорожье.

Чтобы получить выплату, домохозяйства должны соответствовать социально-экономическому критерию и требованиям уязвимости. При этом, если раньше вам уже выдавали пособие, то, чтобы зарегистрироваться для новой выплаты, должно пройти пять месяцев после одноразового трехмесячного пособия или два месяца после трехмесячного пособия в виде трех ежемесячных платежей.

Среди приоритетных категорий граждан:

люди преклонного возраста от 60 лет;

люди с инвалидностью;

ромы, ЛГБТИК+ и другие;

люди с тяжелыми хроническими заболеваниями.

По социально-экономическим критериям приоритет будет предоставляться домохозяйствам, которые:

в течение последних тридцати дней переместились из районов, расположенных в 30 км от активных боевых действий или с временно оккупированных территорий;

проживают в районах активных боевых действий;

проживают на территориях, которые были под временной оккупацией РФ;

перемещаются более 30 дней из районов, расположенных в 30 километров от активных боевых действий или с временно оккупированных и освобожденных территорий, находившиеся под временной оккупацией.

Также отмечается, что предпочтение будут отдавать домохозяйствам, которые:

проживают в коллективных центрах, в поврежденном в результате боевых действий жилье или бездомным;

с людьми с инвалидностью;

многодетным — 3 и более детей в возрасте до 18 лет, которые имеют только одного из родителей (или отец, или мать);

с одним или несколькими детьми в возрасте до 18 лет;

с беременными женщинами или женщинами, кормящими грудью;

с пожилыми людьми 60+;

которые возглавляет одна одинокая/несколько одиноких пожилых людей 60+;

с безработными людьми предпенсионного возраста 50−59 лет, которые не имеют пенсии или другого источника дохода;

с людьми, у которых есть тяжелые хронические заболевания.

Как получить помощь

Для этого в период с понедельника по пятницу нужно звонить по номерам:

Запорожье — 0685571021;

Кривой Рог — 0953826998;

Ужгород — 0688142788.

Далее нужно следовать подсказкам оператора и, если вам положена выплата по одной из вышеуказанных категорий, вам предложат приехать в офис благотворительной организации для регистрации. Финансовую помощь выплатят в течение четырех-шести недель.

Финансовая помощь начисляется на банковскую карту, указанную во время процедуры регистрации.

Напомним, чуть раньше Фокус писал, кто из украинцев может получить дополнительные выплаты от 5 до 30 тысяч гривен. Также отметим, что у некоторых переселенцев есть право на получение социальных выплат в течение года. Если заявку одобрят, для продления выплат никаких дополнительных действий делать не нужно — деньги будут автоматически зачисляться на банковские счета.