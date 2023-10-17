Пенсионер через суд получил от чиновников моральную компенсацию за размер выплат

В решении суда сказано, что сумма доплаты за период с июля 2021 года по июль 2023 составила 33,5 тыс. грн. Однако Пенсионный фонд ничего не заплатил.

Деснянский районный суд Чернигова вынес решение, в соответствии с которым местный Пенсионный фонд обязан компенсировать моральный ущерб пенсионеру в размере 2 тысяч гривен. Следует отметить, что истец изначально требовал выплатить ему сумму в размере 20 тысяч гривен, однако суд принял решение уменьшить эту сумму в 10 раз. Об этом говорится в решении суда по делу №750/12635/23.

До этого пенсионер уже добился победы в суде и заставил чиновников провести пересмотр суммы выплаты.

В решении Черниговского окружного административного суда от 6 июня 2023 года, по делу №620/1924/23, суд удовлетворил его иск. Суд также признал незаконными действия Главного управления Пенсионного фонда Украины в Черниговской области, связанные с неправомерным отказом в начислении и выплате доплаты к пенсии.

Согласно информации, сумма доплаты за период с июля 2021 года по июль 2023 года составила 33,5 тысячи гривен. Однако, несмотря на судебное решение, местный Пенсионный фонд так и не выплатил эту сумму. Возможно, в бюджете отсутствуют средства для компенсации убытков, вызванных поражением в суде.

"Истец подал заявление о рассмотрении дела без его участия. Представитель ответчика в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещался в установленном законом порядке, причин неявки суда не сообщил", – говорится в судебном решении.

Напомним, Фокус писал, что в 2023 году в Украине трижды провели индексацию пенсионных выплат: в марте, апреле и июле. Благодаря этому средний размер пенсий за девять месяцев этого года вырос на 728 гривен — до 5 350 гривен.

Кроме того, мы сообщали, что индексация пенсий в 2024 году будет осуществляться по новому механизму.

Фокус также отмечал: президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как изменятся пенсии и зарплаты в 2024 году.