Москву лишили денег: почему Индия получает нефть из РФ, но не платит за нее

В правительстве Индии зреет недовольство тем, что местные компании оплачивают российскую нефть в юанях. Это привело к задержкам в оплате по меньшей мере семи партий топлива.

На фоне международных санкций Россия перенаправила экспорт своих энергоносителей на Восток, а Индия, как когда-то Европейский Союз, стала одним из крупнейших покупателем российской нефти. При этом для сделок с российскими поставщиками нефтеперерабатывающие заводы Индии согласились использовать китайский юань, роль которого в финансовой системе РФ серьезно возросла, когда Москву лишили доступа к финансовым сетям доллара и евро за полномасштабную агрессию против Украины. Но теперь уже индийскому правительству не нравится рассчитываться за импорт российской нефти в китайских юанях, из-за чего РФ не может получить платежи за как минимум семь грузов, пишет агентство Reuters.

По данным журналистов, речь идет о нефти, которую нефтеперерабатывающие заводы Индии получили в конце сентября 2023 года. Как отмечается, за эти поставки РФ пока так и не получила деньги.

"К срыву поставок споры по оплате пока не привели поскольку российские компании, такие как "Роснефть", продолжают поставлять нефть государственным индийским нефтеперерабатывающим заводам, которые ищут альтернативные способы расчетов", — сказано в сообщении.

Представители нефтеперерабатывающей отрасли говорят, что расчеты в юанях увеличивают расходы, поскольку рупии нужно конвертировать в гонконгские доллары, а затем в юани. Это на 2-3% дороже, чем расчеты в дирхамах.

Отмечается, что пока неизвестно, поручило ли правительство государственным нефтеперерабатывающим заводам прекратить расчеты в юанях, однако два представителя из индийского министерства финансов в разговоре с журналистами отметили, что такая возможность существует.

"Если у частной фирмы есть юани, чтобы рассчитаться за торговлю, то правительство не сможет этого остановить, но и не будет поощрять или способствовать такой торговле", — подчеркнул представитель министерства.

К тому же у нефтепереработчиков часто возникают проблемы с урегулированием торговли российской нефтью после того, как США и ЕС установили ценовой потолок на нефть из РФ на уровне в 60 долларов за баррель. Из-за этого покупатели начали искать альтернативные подходы для того, чтобы рассчитаться за поставки. Например, использовать дирхамы для грузов, стоимость которых превысила верхний предел.

При этом, по информации агентства, трейдеры не против, чтобы сделки с Россией заключались в дирхамах. Но на расчетах в китайских юанях настаивают именно российские продавцы.

Тем временем 17 октября стало известно, что в США уже разрабатывают план, который позволит еще больше контролировать потолок цен на российскую нефть. Так, Минфин страны рассматривает возможность ввести новые ограничения против тех, кто обходит санкции и покупает "черное золото" из РФ.

Также Фокус писал, что по оценкам Bloomberg, РФ отправляет свою нефть на хранение в Африку.