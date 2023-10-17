Украинцам обещают новые выплаты в рамках "єВідновлення": детали (видео)

В Кабмине сообщили, что государственную программу "єВідновлення" собираются расширить уже в 2024 году. Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, кто еще сможет претендовать на компенсацию.

В Украине в начале 2024 года стартует третий этап государственной программы "єВідновлення". Компенсацию получат украинцы, которые занимались ремонтом поврежденного в ходе боевых действий жилье за собственные деньги. Об этом 17 октября 2023 года сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, государство уже выплатило украинцам 1,5 миллиарда гривен в рамках "єВідновлення". Всего было подано 4,3 тысячи заявок на компенсацию за разрушенное жилье.

"В "Дії" продолжается генерация жилищных сертификатов, с помощью которых люди могут купить новое жилье. С ноября этими сертификатами уже можно будет пользоваться", — сказал он.

Он отметил, что уже в 2024 году стартует третий этап "єВідновленн". Компенсацию начнут выплачивать тем, кто тратил свои деньги на ремонт жилья.

"Верховная Рада приняла соответствующий закон. Ожидаем, что выплаты начнутся с начала 2024 года", – подчеркнул Денис Шмыгаль.

Компенсационный механизм не будет отличаться от других категорий "єВідновлення" — заявление нужно будет подать через "Дію", потом его рассмотрит комиссия и сообщит, каким будет размер выплаты.

Компенсации за разрушенное жилье: как все происходит

Государственная программа "єВідновлення", в рамках которой украинцам выплачивают до 200 тысяч гривен для ремонта поврежденного жилья, стартовала в мае 2023 года. Помощь предоставляют украинцам, жилье которых:

было повреждено после 24 февраля 2022 года;

построено на неоккупированной территории, где не ведутся боевые действия;

подлежит восстановлению;

не было отремонтировано самостоятельно.

Полученную компенсацию люди могут потратить на покупку строительных материалов, которые нужны для ремонта. Освоить средства нужно за год.

А в первые дни августа стартовал новый этап "єВідновлення", когда у украинцев появилась возможность регистрировать заявление на компенсацию за разрушенное имущество. Жилищные сертификаты, на которых есть средства на покупку нового жилья, предоставляют:

украинцам, жилье полностью разрушено после начала вторжения 24 февраля 2022 года;

гражданам, жилье которых не подлежит восстановлению невозможно;

лицам, у которых здания расположены на территории, где не происходят активные боевые действия, и на неоккупированной территории.

До этого украинцы подавали заявки в "Дії" по ремонту именно только поврежденного имущества.

Ранее Фокус объяснял, как украинцам самостоятельно подсчитать компенсацию за уничтоженный дом. Это можно сделать, если воспользоваться специальным компенсационным онлайн-калькулятором. Также мы рассказывали, как проверить жилищный сертификат в Дії.