Коньяк и шампанское в Украине больше не будут производить: эксперты назвали причины

Депутаты ВРУ приняли за основу проект закона о винограде и продуктах виноградарства, который нацелен привести в соответствие нормы отраслевого законодательства с международными требованиями. Вместе с тем документ делает невозможным использование украинскими производителями в названии продукта слов "коньяк" или "шампанское".

С целью имплементации Регламентов и Постановления ЕС по ведению виноградарства и виноделия, правительство подготовило инициативу №9139 о винограде и продуктах виноградарства. Документ ждет второго чтения. Об этом пишет Фокус в новой статье "Некачественные вина исчезнут с полок. Что планируют изменить для виноделов Украины".

"9 августа проект закона №9139 о винограде и продуктах виноградарства был принят за основу. Его целью является приведение норм отечественного законодательства о виноградарстве в соответствие с требованиями ЕС. Поэтому вводятся новые термины и определения, создается классификация сортов винограда и определяются требования к производству ароматизированных винных продуктов, — рассказывает Фокусу Андрей Шабельников, управляющий партнер АО "EvrikaLaw". — Устанавливаются стандарты для проверок винодельческого производства и определяются учреждения, их полномочия и зона ответственности за нарушение законодательных требований. Проект также предусматривает создание единой базы производителей винограда и винодельческой продукции, а также владельцев виноградных участков и создает благоприятные условия для развития малых производств винодельческой продукции в Украине".

На переходный период отечественным производителям разрешили использовать названия "коньяк Украины" и "шампанское Украины"

В частности, проектом закона предлагается привести термины и определения, классификацию сортов винограда и требования к производству продуктов виноградарства и виноделия в соответствие с требованиями, принятыми в странах ЕС; определить механизм защиты на территории Украины географических указаний и др.

Так, законопроект делает невозможным использование украинскими производителями в названии продукта слов "коньяк" или "шампанское", на чем давно настаивали в ЕС. "В Украине в 2005 году принят закон "О винограде и виноградном вине", который вступил в силу с 1 января 2006 года, — рассказал Фокусу Владимир Зубарь, управляющий партнер юридической фирмы "Юрлайн". — Это был достаточно прогрессивный шаг, когда Украина заявила о себе как винодельческое государство и урегулировала вопрос производства винодельческой продукции на законодательном уровне. В этом законе, как компромиссный вариант, был урегулирован вопрос использования таких названий, как "коньяк" и "шампанское". На переходный период украинские производители могли использовать в названии этих продуктов термин "коньяк Украины" и "шампанское Украины". Этот вопрос был камнем преткновения на пути к ассоциации Украины с ЕС, но разработанный проект Закона Украины "О винограде и продуктах виноградарства" запрещает использование украинскими производителями в названии продукта слов "коньяк" или "шампанское".

Законопроект №9139 предусматривает создание единой базы производителей винограда и винодельческой продукции, что поможет усилить контроль за отраслью

В целом евроинтеграционный законопроект нацелен на улучшение системы контроля за качеством продукции винодельческих предприятий. "Наши производители должны интегрироваться под эти новые реалии, — говорит Фокусу председатель ОС "Укрсадвинпром" Владимир Печко, — По ряду вопросов есть сроки для адаптации — надо подготовиться — например, докупить оборудование... Сегодня есть государственная поддержка для винодельческого сектора и дотации на садоводство виноградников и на переработку винограда".

Закон о географических указаниях обязал производителей коньяков и бренди полностью перейти на дубовую тару Фото: pexels.com

А вот производителям других видов спиртных напитков надеяться на государственную поддержку не пришлось. "Когда принимался закон о географических указаниях, в нем были нормы, которые сильно негативно влияли, например, на производство коньяка и бренди в Украине. Государство приняло такой закон, в котором мы должны за несколько лет наш емкостный парк, в котором выдерживаем коньяки и бренди, полностью перевести на дубовую тару. Если мы исторически выдерживали бренди и коньяки в эмалированной таре в контакте с дубом, то сейчас мы должны интегрироваться в то, что полностью надо менять емкостный парк. Решения этой ситуации нет, за какие деньги закупить дубовые бочки. Некоторым предприятиям надо инвестировать миллионы долларов. К сожалению, этим предприятиям государство не помогает никак", — отметил Печко.

Напомним, уровень потребительской инфляции в годовом измерении в Украине в сентябре прошлого года составил 7,1%, что существенно ниже июльского прогноза Национального банка Украины. По данным Госстата, в сентябре цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 11,6% по сравнению с сентябрем 2022-го.

Также Фокус писал, что вступило в силу Постановление Кабмина с официальным списком предметов, которые запрещено отправлять по почте. Среди них — алкогольные напитки с содержанием этилового спирта более 8,5 процента объемных единиц.