Работа во время войны: украинцам рассказали о самых популярных специальностях (документ)

В правительстве считают, что потребность в рабочей силе будет расти четыре года подряд, а самыми востребованными на рынке труда будут специалисты на строительстве и по добыче полезных ископаемых.

Полномасштабная война в Украине повлияла на рынок труда, в результате чего одни специальности получили новую жизнь, а другие совсем потеряли актуальность. Но после войны на рынке туда тоже будут происходить изменения. Так, в Министерстве экономики обнародовали проект "Расчета потребностей в специалистах и рабочих кадрах на рынке труда по видам экономической деятельности и профессиональным группам на 2024-2027 годы". Документ был опубликован для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины.

Нужны рабочие руки: как будет меняться потребность в рабочей силе

Ведомство прогнозирует, что спрос на рабочую силу будет постепенно увеличиваться ежегодно. Например:

в 2024 году Украина будет нуждаться в 482 тысячах рабочих;

в 2025 году — в 542 тысячах;

в 2026 году — в 607 тысячах;

в 2027 году — в 669 тысячах.

В каких специалистах будет нуждаться Украина Фото: Минэкономики

При этом самыми востребованными на рынке труда в следующие четыре года будут:

рабочие по добыче полезных ископаемых и на строительстве — потребность в таких специалистах составит 358 тысяч;

руководители предприятий, учреждений и организаций — 179 тысяч;

водители и рабочие по обслуживанию передвижной техники и установок — 175 тысяч;

профессионалы в области физических, математических и технических наук — 147 тысяч;

технические специалисты в области прикладных наук и техники — 143 тысячи.

Какую работу предлагают украинцам сейчас

В сентябре 2023 года чаще всего работу гражданам предлагали в таких категориях, как:

"Сфера обслуживания" (+4% к августу, 20 172 вакансий);

"Рабочие специальности, производство" (+4%, 19 685);

"Продажа, закупка" (+2%, 13 768);

"Розничная торговля" (+3%, 12 836);

"Гостинично-ресторанный бизнес, туризм" (+4%, 11 300).

При этом на рынке труда в первый месяц осени прослеживалась тенденция, что работодатели не против нанимать сотрудников без опыта (+5% по сравнению с августом, 38 012 вакансий) и чаще предлагали дистанционную работу (+4%, 6 348).

Также наблюдался рост вакансий для ветеранов (+8%, 5 323), пенсионеров (+8%, 3 798), студентов (+7%, 20 867), людей с инвалидностью (+5%, 8 378). В то же время количество откликов на вакансии оказалось на рекордно низком уровне.

Напомним, недавно в Европейской Бизнес Ассоциации отмечали негативное влияние мобилизации на рынок труда в Украине. Все потому, что во многих р региональных компаниях до 20% работников служат в армии.

Еще Фокус рассказывал, что в течение ближайших трех лет ожидается, что валовой внутренний продукт (ВВП) Украины вырастет на 5-7,5%.