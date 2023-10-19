Со светом зимой: украинцам объяснили, когда именно стоит ожидать веерных отключений

Как пояснил глава парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Герус, зимой уровень потребления возрастет до 19 ГВт в пиковые часы.

В Украине зимой самая сложная ситуация с электроснабжением будет в вечерние часы, поскольку тогда потребление, как правило, растет. Сейчас энергосистема производит достаточное количество электроэнергии для того, чтобы обеспечивать потребности населения. Однако гражданам все равно стоит готовиться к сложной зиме. Об этом сообщил в эфире УП LIVE председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Андрей Герус.

"Видим, что в последнее время ракетные атаки по Украине почти не осуществлялись. Вероятно, что враг накапливает ракеты и беспилотники, чтобы в большем количестве запускать их по объектам энергетической инфраструктуры", — сказал он.

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Чтобы минимизировать потенциальные проблемы, которые могут возникнуть после ракетных обстрелов, украинцам тоже стоит подготовиться. Герус пояснил, что населению нужно соблюдать правила энергосбережения, а также повысить энергоэффективность своего жилья. В то же время украинцам, которые имеют зарядные станции и генераторы нужно уже сейчас проверить, исправна ли техника.

Учитывая то, что проблемы с электроэнергией могут возникать в вечерние часы, Герус посоветовал украинцам пользоваться электроприборами ночью, в ночные часы, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему.

"Сейчас уровень потребления электроэнергии колеблется от 9 ГВ ночью до 14 ГВт днем, зимой ожидается потребление на уровне 19 ГВт в пиковые часы. Энергетики готовятся к тому, чтобы обеспечить нужные объемы", — подчеркнул он.

Свет некоторым украинцам будут выключать реже

Для равномерного обеспечения электроэнергии потребителей будущей зимой компания "ДТЭК Киевские региональные электросети" будет использовать специальную программу, которая будет управлять графиками света.

Как пояснил 19 октября директор Виталий Шайда, программный продукт поможет минимизировать количество ошибок, которые делали операторы во время прошлого отопительного сезона.

"Разработанный нами определенный программный продукт подсказывает диспетчеру, что и когда включать или выключать, и исключает его ошибку. Программу мы протестировали и будем использовать, если будут применены графики отключений", — рассказал он.

Напомним, 12 октября глава компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заверил, что энергосистема способна покрывать обычное зимнее потребление электроэнергии несмотря на все повреждения. По его словам, энергетиками уже был смоделирован самый холодный день, они выяснили, что энергосистема сможет его пройти, если осуществлять импорт тока и подключить дополнительные газовые энергоблоки.

Ранее, 6 октября, генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко заявил, что в новом отопительном сезоне украинцы должны надеяться на то, что будущая зима не будет холоднее предыдущей.