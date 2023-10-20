Новые максимумы: нефть вторую неделю подряд растет в цене из-за эскалации на Ближнем Востоке (графики)
По словам нефтетрейдеров мирового рынка, они опасаются дальнейшей эскалации войны на Ближнем Востоке и внимательно следят за геополитическими событиями.
Цены на нефть продолжили рост в пятницу, 20 октября, и достигли новых максимумов на фоне ожидания дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке, что может нарушить поставки из одного из крупнейших мировых регионов-производителей. Об этом пишет агентство Reuters.
Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 97 центов, или на 1,1% — до 93,35 доллара за баррель. Американская нефть марки WTI по ноябрьскому контракту, который заканчивается 20 октября, стоила 90,37 доллара за баррель, что на 1 доллар, или 1,1%, выше. Более активный декабрьский контракт на эту нефть стоит 89,36 доллара за баррель, что на 99 центов, или 1,1%, больше.
"Наибольшее беспокойство вызывает то, что эскалация напряженности, которую мы, вероятно, увидим в связи с тем, что ЦАХАЛ войдет в Газу на этих выходных, означает, что риск для нефти заключается в повышении цен", — сказал аналитик Тони Сикамор.
Кроме того, по мнению нефтетрейдеров, цены на "черное золото" также поддерживают прогнозы по увеличению его дефицита в четвертом квартале после сокращения поставок ведущими производителями — Саудовской Аравией и Россией. Играют свою роль и низкие запасы нефти, особенно в США.
Как информируют эксперты Reuters со ссылкой на Министерство энергетики США, Вашингтон стремится закупить 6 миллионов баррелей сырой нефти для поставки в Стратегический нефтяной резерв в декабре и январе 2024 года, поскольку Штаты продолжают реализовывать свой план по пополнению резервных запасов.
Кроме того, временное снятие нефтяных санкций США с Венесуэлы, члена ОПЕК, вряд ли потребует каких-либо изменений в политике со стороны группы производителей ОПЕК+, поскольку восстановление добычи, вероятно, будет постепенным.
"Добыча нефти в Венесуэле не будет существенным фактором в формировании мирового нефтяного баланса в обозримом будущем", — заявил Тамаш Варга из нефтяного брокера PVM в пятницу, 20 октября.
Ситуация на Ближнем Востоке
Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил 19 октября войскам, собравшимся на границе с Сектором Газа, что вскоре они увидят палестинский анклав "изнутри", предполагая, что ожидаемое наземное вторжение уже приближается.
Кроме того, американский эсминец уничтожил несколько ракет, запущенных у берега Йемена. Как заметил один из источников агентства, ракеты выпустили йеменские повстанцы-хуситы, но неизвестно, в какую цель они метили.
"Энергетические рынки внимательно следят за геополитическими событиями", — отметил управляющий партнер Tyche Capital Advisors Тарик Захир. Он признал, что трейдеры боятся обострения конфликта между Израилем и ХАМАСом, в который может вмешаться Иран.
"Перебои в поставках являются главным страхом, и мы считаем, что эти тревоги вряд ли ослабнут в ближайшее время", — подчеркнул Захир.
Глобальный рынок нефти в октябре
- 2 октября цена упала до 92,32 доллара за баррель, а 3 октября — до 89,74 доллара.
- 4 октября цены на нефть держались примерно на одном уровне — 90,88 доллара за баррель.
- 8 октября стоимость нефти выросла более чем на 3%. Причиной стало военное нападение ХАМАСа на Израиль, дестабилизация ситуации на Ближнем Востоке — регионе, который является ключевым поставщиком сырой нефти, топлива и энергии для глобальных потребителей.
- 10 октября цены на нефть пошли на спад. Нефть продолжала дешеветь 12 октября, на что, по данным Американского института нефти (API), повлияла информация об уверенном росте запасов в США.
- 13 октября произошел следующий скачок цен на нефть — до 86,50 доллара за баррель. Фоном такого повышения стало ужесточение американских санкций против российского экспорта нефти.
- 16 октября котировки Brent и WTI поднялись на 7,5% и 5,9% соответственно за неделю.
- 19 октября стоимость нефти Brent на лондонской бирже составляла 91,12 доллара за баррель.
Напомним, Фокус писал, что 17 октября стало известно, что в США уже разрабатывают план, который позволит еще больше контролировать потолок цен на российскую нефть.
Также Фокус сообщал, что по оценкам Bloomberg, РФ отправляет свою нефть на хранение в Африку.
Кроме того, Фокус информировал, что несмотря на санкции, Германия импортировала сотни тысяч тонн нефти из РФ.