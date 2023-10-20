Зимой будет легче: "Укрэнерго" вводит новые правила для экспорта и импорта электроэнергии

В преддверии сложной зимы украинские механизмы распределения доступа к межгосударственным линиям уже не станут препятствием для импорта из стран Евросоюза.

В Украине экспортеры и импортеры электроэнергии будут пользоваться межгосударственным линиями по европейским правилам. Первое соглашение об этом энергокомпания "Укрэнерго" подписала с румынским оператором Transelectrica, сообщил глава компании Владимир Кудрицкий.

Он рассказал, что первый аукцион по продаже доступа к межгосударственному перетоку между Украиной и Румынией в новом формате состоится 2 ноября. В аукционе примут участие как румынские, так и украинские компании, а сам аукцион состоится на платформе "Укрэнерго". Поставки должны начаться уже — 3 ноября.

"Это важно, поскольку накануне сложной зимы украинские механизмы распределения доступа к межгосударственным линиям уже не станут препятствием для импорта из Румынии. Они будут синхронизированы с правилами в ЕС", — отметил он.

Кроме того украинская компания практически решила вопрос по поводу аукционов по европейским правилам с Венгрией, Словакией и Польшей. В частности, с операторами энергосистем этих стран уже подписаны соглашение о присоединении к общеевропейской аукционной платформе JAO.

Как объяснил Владимир Кудрицкий, осталось поставить финальную точку, которые должны сделать "европейские коллеги". Регуляторы стран-соседей уже занимаются подготовкой необходимых документов, после чего "Укрэнерго" начнет совместные аукционы по всем европейским направлениям.

"Для импорта тока из Европы больше не будет препятствий. Это критически важно для прохождения зимы. Технически мы, как оператор системы, уже создали возможность импортировать в Украину до 1 200 МВт мощности, подписанные соглашения позволяют увеличивать количество возможных источников поставки. Но сейчас стабильному импорту мешают регуляторные вопросы, из-за которых импортные операции являются убыточными. Важно, чтобы до начала холодов эти препятствия были устранены", — подчеркнул Владимир Кудрицкий.

Блэкауты зимой: к чему готовится украинцам

Председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Андрей Герус 19 октября рассказал, что во время холодов самый сложный период для энергосистемы будет с наступлением вечером. Все потому, что в это время украинцы резко увеличивают потребление электроэнергии.

"Сейчас уровень потребления электроэнергии колеблется от 9 ГВ ночью до 14 ГВт днем, зимой ожидается потребление на уровне 19 ГВт в пиковые часы. Энергетики готовятся к тому, чтобы обеспечить нужные объемы", — подчеркнул он.

Герус также посоветовал населению пользоваться электроприборами ночью, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему в осенне-зимний период.

Напомним, 12 октября глава компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что энергосистема сможет покрывать обычное зимнее потребление электроэнергии несмотря на все полученные повреждения.

Также 16 октября в Минэнерго предупредили украинцев относительно графиков отключения электричества. Так, в профильном министерстве прокомментировали информацию, которая распространялась в соцсетях относительно отключений света накануне отопительного сезона.