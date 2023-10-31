Никакого напряжения: как война в Израиле влияет на глобальные цены на золото

Расценки на золото продолжают меняться на фоне повышенного спроса. При этом серьезного скачка цен пока не произошло, хотя инвесторы считают, что все зависит от того, как дальше будет развиваться ситуация на Ближнем Востоке.

Стоимость золота на мировых рынка снизилась на 1,1% к вечеру понедельника, 30 октября, поскольку опасения некоторых инвесторов по поводу масштабного наземного вторжение Израиля в Газу не подтвердились. Об этом пишет агентство Bloomberg.

В публикации сказано, что золото еще может подорожать, если противостояние между ЦАХАЛ и ХАМАС приведет к серьезной эскалации на Ближнем Востоке. Многие инвесторы считают, что боевые действия затронут регион, важный для поставок энергоносителей.

Цены на золото снизились из-за войны в Израиле Фото: Bloomberg

Так, по словам аналитика компании StoneX Роны О'Коннелл, для дальнейшего подорожания только сейчас начали формироваться геополитические факторы.

"Ажиотаж, который произошел пару недель назад, когда акции поднялись, был, на мой взгляд, немного преувеличенным", — отметила она.

Например, уже сейчас война изменила размер процентной ставки в США и доходности казначейских облигаций, являющихся основными драйверами цен на золото.

Что происходит с ценами на нефть

Пока что война между Израилем и Палестиной ограничено повлияла на рынки товаров и сырья: цена на нефть увеличилась на 6% с 7 октября, когда боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля. В то же время стоимость сельхозтоваров и металлов остается на прежнем уровне.

Однако, как считают аналитики Всемирного банка, дальнейшая ситуация на мировом рынке энергоносителей напрямую зависит от эскалации военных действий на Ближнем Востоке. Тогда, как ожидается, цены на нефть, вероятно, "взлетят" на 75%.

При самом худшем развитии событий, если мировые поставки нефти сократят до 6-8 миллионов баррелей в сутки, стоимость нефти дойдет до 157 долларов за баррель. Параллельно на рынках Азии и Европы начнется подорожание природного газа.

Тем временем цена декабрьских фьючерсов на нефть эталонной марки Brent на лондонской бирже ICE Futures, как пишет агентство Reuters, по состоянию на 31 октября составляет 87,81 долларов за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составили 82,78 долларов за баррель. По итогам прошедшей сессии они потеряли почти 4 доллара.

Напомним, как сообщали СМИ, 30 октября бронетанковые части израильской армии зашли на окраину Газы после объявления о начале наземной операции несколько дней назад. Армия заблокировала важную дорогу с севера на юг.

По словам очевидцев, в Зайтунском районе были замечены танки, которые перекрыли дорогу Салах-ад-Дин. Утверждается, что военные открывают огонь, если какая-то машина будет проезжать мимо.