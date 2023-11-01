Всем выйти из тени: почему в Раде предлагают курьерам, швеям и таксистам платить новый налог

В Украине большинство самозанятых лиц, работающих ремонтниками, таксистами, курьерами, массажистами, фотографами или мастерами в салонах красоты, получают оплату за свои услуги наличными или на платежную карточку. В парламенте намерены вывести таких лиц из тени — им предлагают платить 6% от дохода.

Новые изменения в налоговую систему Украины уже в парламенте — 23 октября законопроект №10166 был передан на рассмотрение депутатам. Этот проект предлагает самозанятым лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без оформления ФЛП, регистрироваться и в дальнейшем платить единый налог в размере 6% от дохода. "Это очередные ожидаемые изменения по усилению фискализации. Государство предлагает тем, кто не зарегистрирован как предприниматель, упрощенную систему налогообложения, соответственно, пытается таким образом вывести эту часть бизнеса из теневого сектора", — пояснил Фокусу Игорь Ясько управляющий партнер ЮК Winner.

Без зарплаты в конверте: что и кому предлагает новый законопроект

Проект закона №10166 предлагает создать новый налоговый режим для неофициально занятых лиц с базовой ставкой 6% от дохода, а среди его авторов — первый заместитель председателя налогового комитета Ярослав Железняк. "Целью законопроекта является создание условий для получения дополнительного, нерегулярного или незначительного дохода без регистрации физическим лицом предпринимателем при осуществлении отдельных видов деятельности (в сфере предоставления услуг) путем введения специального режима для уплаты налога на доходы такими физическими лицами", — говорится в пояснительной записке к проекту.

"Согласно законопроекту №10166, вносятся серьезные изменения в налоговое законодательство: впервые вводится налоговый режим для неофициально занятых лиц. Данная инициатива будет способствовать легализации доходов физических лиц благодаря созданию благоприятных условий для уплаты ими налогов", — комментирует Фокусу Андрей Шабельников, управляющий партнер АО "EvrikaLaw".

Проект касается субъектов микропредпринимательства, которые не зарегистрированы как ФЛП и их деятельность является нерегулярной

Спецрежим налогообложения в случае принятия проекта могут использовать не все самозанятые, а только те физические лица, которые предоставляют услуги (то есть, не работают в торговле или на производстве). Всего в документе перечислены 20 видов деятельности, среди которых — уход за больными, уход за детьми, домашние работы, курьерская деятельность, услуги такси, дрессировка животных, ремонтные работы объектов недвижимости, проведение праздничных мероприятий, фотографирование, физиотерапия, уборка помещений, ремонт одежды или техники, услуги маникюра.

Спецрежим с уплатой 6% от дохода будет возможным только при условии отсутствия наемных работников и ограниченного размером 153 минимальных зарплат дохода Фото: pexels.com

То есть, объясняют юристы, таким специалистам можно будет без регистрации ФЛП осуществлять свою деятельность вполне официально, главное — зарегистрироваться и не иметь наемных лиц. "Проект касается субъектов условного "микропредпринимательства", которые при этом не зарегистрированы как ФЛП и их деятельность является нерегулярной, в том числе через онлайн-платформы типа сайтов изучения языков, приложений Bolt, Glovo, Uklon, Kabanchik — служб поиска исполнителя ремонтных работ и т.д.: таксистов, работников служб курьерской доставки, специалистов по уходу за детьми, домашних работников (няни, садовники, горничные), репетиторов, кинологов, работников сферы красоты и т.д.", — говорит Игорь Ясько.

Эксперты также считают, что появление нового налогового режима упростит работу многих микропредпринимателей, которые сейчас работают нелегально. "Усложнять такую деятельность регистрацией ФЛП считаю нецелесообразным, а соответствующую инициативу — довольно удачной", — отмечает Дмитрий Лазебный, адвокат юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры".

Использовать новый режим налогообложения можно будет:

если не используется труд наемных работников;

если объем дохода в течение календарного года не превышает 153 размера минимальной заработной платы (в 2023 году это — 1 025 100,00 грн.);

если лицо осуществляет расчеты за выполненные работы или предоставленные услуги исключительно с использованием регистратора расчетных операций и/или программного регистратора расчетных операций, за исключением лиц, которые ведут отдельные виды деятельности исключительно путем получения доступа к цифровым платформам и уведомили оператора цифровой платформы о применении специального режима налогообложения доходов.

Налог 6% или ФЛП: какие главные отличия новой налоговой системы

Юристы объясняют: сейчас все лица, осуществляющие виды услуг, указанные в проекте №10166, могут регистрировать ФЛП и работать на уже существующей упрощенной системе, в частности на 2 группе единого налога. Но новая система с уплатой 6% отличается от существующей не только размером налога.

"ФЛП по сравнению с предложенной новой моделью для физических лиц имеют больше обязанностей (в частности, составление и подача налоговой отчетности, уплата налогов). По сути, это альтернатива для граждан, которые не нанимают работников, не имеют большого дохода от такой деятельности (предусмотрен лимит на уровне чуть больше 1 млн, он меняется в зависимости от размера минимальной заработной платы)", — говорит Татьяна Ященко, партнер EXPATPRO. По ее словам, предложенный новым проектом механизм снимает с физического лица вопрос осуществления подсчета и уплаты налогов.

Новая система отличается прозрачностью, а значит, упрощает работу микропредпринимателей Фото: pexels.com

"Фактически, необходимо подать заявление о регистрации как физическое лицо, которое выбирает специальный режим налогообложения, решить, каким образом будет осуществляться деятельность (через цифровую платформу или с использованием других форм расчетов (в таком случае, необходимо в обязательном порядке использовать регистратор расчетных операций). Подсчет налогового обязательства будет осуществлять сам налоговый орган, а оплату будет обеспечивать банк", — пояснила эксперт.

Предпринимателю нужно иметь средства на спецсчете, а дальше банк автоматически спишет сумму налога с этого счета

То есть, если ФЛП целенаправленно постоянно платит налоги, то в случае использования нового налогового режима физическое лицо только должно обеспечить наличие достаточного количества денежных средств для уплаты налогов на таком счете, ведь банк самостоятельно будет списывать средства налога. "Остается открытым вопрос, обязано ли будет такое лицо сдавать в кассу наличные средства. ФЛП, например, могут этого не делать", — говорит Татьяна Ященко.

Лицо, применяющее специальный режим, имеет право открыть специальный счет исключительно в одном самостоятельно выбранном им банке, об этом говорится в проекте №10166 Фото: pexels.com

Дмитрий Лазебный добавляет: в соответствии с новой инициативой, все процессы для плательщиков налога 6% планируется максимально автоматизировать.

"Будет создан специальный Интернет-портал (цифровая платформа), если я верно все понял, на котором должны быть зарегистрированы и потребители соответствующих услуг и поставщики таких услуг. Данный Интернет-портал получит соответствующего Оператора цифровых платформ. Поставщики услуг должны сообщать Оператору цифровых платформ о том, что они будут осуществлять деятельность в рамках специального налогового режима. Оператор цифровых платформ подает в Налоговую информацию о доходах физических лиц на специальном режиме налогообложения. Деньги от потребителя услуг к поставщику услуг ходят также через цифровую платформу. То есть, все должно быть максимально прозрачно", — отмечает Дмитрий Лазебный.

Белее всех белых: действительно ли новая налоговая система спасет "теневиков"

Опрошенные Фокусом эксперты согласны: если указанные в проекте №10166 изменения примут, то фактически неофициально работающие лица смогут отбелить свои доходы. А значит, ни у налоговой, ни у финмониторинга банка не смогут возникнуть вопросы относительно источников происхождения средств.

По мнению Андрея Шабельникова, главная идея этого законопроекта — дать возможность физлицам, предоставляющим услуги, вести деятельность в легальной плоскости с минимальными налоговыми последствиями. То есть, расчет сделан на то, что таким налоговым режимом в первую очередь должны воспользоваться те украинцы, которые работают в "тени".

Услуги такси — в перечне видов деятельности, где может применяться новый спецрежим налогообложения Фото: pexels.com

Однако могут быть и риски, конечно. Например, если в определенное время на счете не будет достаточно средств для автоматического списания банком суммы налога, то у предпринимателя возникнет налоговый долг, который будет подлежать взысканию.

"В случае невозможности банком перечислить в бюджет налог в связи с отсутствием или недостаточностью средств на специальном счете, банк сообщает контролирующему органу о невозможности перечисления суммы согласованного налогового обязательства, а денежное обязательство становится налоговым долгом налогоплательщика, который подлежит взысканию", — говорит Андрей Шабельников.

Среди рисков нововведения — недостаточная мотивация граждан "отбеливать", говорят эксперты Фото: pexels.com

Что касается других рисков указанного налогового режима, то эксперты отмечают, что так или иначе штрафов на проверок предприниматели избежать вряд ли смогут, даже если будут работать по новым правилам в новой системе. Также возможны сложности на первом этапе функционирования такого налогового режима. В частности, и потому, что вся его работа подвязана к цифровизации.

"Я риски вижу только в том, что: 1) работу соответствующего механизма налогообложения надо будет наладить, первое время однозначно будут проблемы; 2) каким-то образом надо будет мотивировать лиц пользоваться соответствующим механизмом, а не предоставлять услуги без соответствующего оформления, как это, в основном, происходит сейчас", — резюмировал Дмитрий Лазебный.