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Экономика Экспорт зерна из Украины

Только с лицензией: в Украине введут новые условия для экспорта агропродукции

Андрей Галицкий
Фото: Агротон | Кабмин расширил перечень агропродукции, которая подлежит лицензированию

По состоянию на 23 октября 2023 года Украина сумела отправить за рубеж более 8 тысяч тонн зерновых и зернобобовых, а в целом за октябрь — чуть больше тысячи тонн.

Кабмин Украины обновил свое постановление №1466 "Об утверждении перечней товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию и квот на 2023 год". Так, правительство расширило список агротоваров, которые нужно лицензировать, чтобы экспортировать в некоторые страны Европейского Союза. Соответствующее постановление №1133 обнародовано на Правительственном портале.

Речь идет об экспорте украинской агропродукции в пять стран блока:

  • в Республику Болгарию;
  • в Румынию;
  • в Словацкую Республику;
  • в Венгрию;
  • в Польшу.

Согласно решению Кабмина, теперь лицензия нужна для экспорта следующей продукции:

  • пшеницы и смесь пшеницы и ржи (меслин);
  • ячменя;
  • овса;
  • кукурузы;
  • соевых бобов;
  • семен рапса;
  • семен подсолнечника;
  • соевого, рапсового масла и жмыхи.

Ранее лицензированию подлежали только пшеница, кукуруза, семена рапса и подсолнечника.

"Рассмотрение заявок на получение лицензий на экспорт товаров осуществляется в порядке, установленном Минэкономики, и при условии дополнительного представления заявителем – субъектом внешнеэкономической деятельности заявки действующего свидетельства плательщика налога на добавленную стоимость и справки об открытии банковского счета нерезидентом (покупателем товара)", — говорится в документе.

Постановление начнет действовать через десять дней после публикации.

Аграрный экспорт: что происходит в 2023 году

Как свидетельствуют данные Министерства аграрной политики и продовольствия, по состоянию на 23 октября 2023 года Украина вывезла за рубеж 8 333 тысячи тонн зерновых и зернобобовых, в частности, в октябре — 1 580 тысячи тонн. При этом по состоянию на 24 октября 2022 года этот показатель составлял 11 851 тысячи тонн.

Напомним, на днях стало известно, что в Украине произойдут изменения в процедуре экспорта аграрной продукции. В частности, всем компаниям, которые занимаются экспортом агропродукции, придется регистрироваться в государственном аграрном реестре (ГАР).

Также напомним, что с 3 октября все три украинских порта в Черном море принимают суда для экспорта зерновых, хотя РФ обещает обстреливать корабли.