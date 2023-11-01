Только с лицензией: в Украине введут новые условия для экспорта агропродукции

По состоянию на 23 октября 2023 года Украина сумела отправить за рубеж более 8 тысяч тонн зерновых и зернобобовых, а в целом за октябрь — чуть больше тысячи тонн.

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Кабмин Украины обновил свое постановление №1466 "Об утверждении перечней товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию и квот на 2023 год". Так, правительство расширило список агротоваров, которые нужно лицензировать, чтобы экспортировать в некоторые страны Европейского Союза. Соответствующее постановление №1133 обнародовано на Правительственном портале.

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Речь идет об экспорте украинской агропродукции в пять стран блока:

в Республику Болгарию;

в Румынию;

в Словацкую Республику;

в Венгрию;

в Польшу.

Согласно решению Кабмина, теперь лицензия нужна для экспорта следующей продукции:

пшеницы и смесь пшеницы и ржи (меслин);

ячменя;

овса;

кукурузы;

соевых бобов;

семен рапса;

семен подсолнечника;

соевого, рапсового масла и жмыхи.

Ранее лицензированию подлежали только пшеница, кукуруза, семена рапса и подсолнечника.

"Рассмотрение заявок на получение лицензий на экспорт товаров осуществляется в порядке, установленном Минэкономики, и при условии дополнительного представления заявителем – субъектом внешнеэкономической деятельности заявки действующего свидетельства плательщика налога на добавленную стоимость и справки об открытии банковского счета нерезидентом (покупателем товара)", — говорится в документе.

Постановление начнет действовать через десять дней после публикации.

Аграрный экспорт: что происходит в 2023 году

Как свидетельствуют данные Министерства аграрной политики и продовольствия, по состоянию на 23 октября 2023 года Украина вывезла за рубеж 8 333 тысячи тонн зерновых и зернобобовых, в частности, в октябре — 1 580 тысячи тонн. При этом по состоянию на 24 октября 2022 года этот показатель составлял 11 851 тысячи тонн.

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Напомним, на днях стало известно, что в Украине произойдут изменения в процедуре экспорта аграрной продукции. В частности, всем компаниям, которые занимаются экспортом агропродукции, придется регистрироваться в государственном аграрном реестре (ГАР).

Также напомним, что с 3 октября все три украинских порта в Черном море принимают суда для экспорта зерновых, хотя РФ обещает обстреливать корабли.