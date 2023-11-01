Тільки з ліцензією: в Україні введуть нові умови для експорту агропродукції

Станом на 23 жовтня 2023 року Україна зуміла відправити за кордон понад 8 тисяч тонн зернових і зернобобових, а загалом за жовтень — трохи більше ніж тисячу тонн.

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Кабмін України оновив свою постанову №1466 "Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню та квот на 2023 рік". Так, уряд розширив список агротоварів, які потрібно ліцензувати, щоб експортувати в деякі країни Європейського Союзу. Відповідну постанову №1133 оприлюднено на Урядовому порталі.

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Йдеться про експорт української агропродукції до п'яти країн блоку:

у Республіку Болгарію;

до Румунії;

у Словацьку Республіку;

в Угорщину;

до Польщі.

Згідно з рішенням Кабміну, тепер ліцензія потрібна для експорту такої продукції:

пшениці та суміш пшениці та жита (меслин);

ячменю;

вівса;

кукурудзи;

соєвих бобів;

насіння ріпаку;

насіння соняшнику;

соєвої, ріпакової олії та макухи.

Раніше ліцензуванню підлягали тільки пшениця, кукурудза, насіння ріпаку та соняшнику.

"Розгляд заявок на отримання ліцензій на експорт товарів здійснюється в порядку, встановленому Мінекономіки, та за умови додаткового подання заявником — суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності заявки чинного свідоцтва платника податку на додану вартість і довідки про відкриття банківського рахунку нерезидентом (покупцем товару)", — ідеться в документі.

Постанова почне діяти через десять днів після публікації.

Аграрний експорт: що відбувається у 2023 році

Як свідчать дані Міністерства аграрної політики та продовольства, станом на 23 жовтня 2023 року Україна вивезла за кордон 8 333 тисячі тонн зернових і зернобобових, зокрема, у жовтні — 1 580 тисячі тонн. Водночас станом на 24 жовтня 2022 року цей показник становив 11 851 тисячу тонн.

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Нагадаємо, днями стало відомо, що в Україні відбудуться зміни в процедурі експорту аграрної продукції. Зокрема, всім компаніям, які займаються експортом агропродукції, доведеться реєструватися в державному аграрному реєстрі (ДАР).

Також нагадаємо, що з 3 жовтня всі три українські порти в Чорному морі приймають судна для експорту зернових, хоча РФ обіцяє обстрілювати кораблі.