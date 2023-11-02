Красный крест выплатит новую финпомощь некоторым украинцам: детали

Денежную помощь предоставят только тем гражданам, которые будут отвечать определенным критериям. Зарегистрироваться на получение помощи нужно до 10 ноября.

Полномасштабное вторжение ВС РФ в Украину вынудило многих украинцев покинуть родные дома и уехать в более безопасные места. Эти люди могут оформлять специальный статус вынужденно перемещенных лиц (ВПЛ), что позволяет им получать денежную помощь от государства. Однако людям, которые пострадали из-за войны, также продолжают помогать разные международные организации. Они, например, кроме гуманитарной помощи предоставляют и финансовую поддержку самым уязвимым категориям украинцев. Так, Красный Крест в Ивано-Франковской области со 2 по 10 ноября проводит регистрацию украинцев, которым нужна дополнительная поддержка. Информация об этом появилась на странице организации в социальной сети Facebook.

Кто получит финансовую помощь от Красного Креста

На денежное пособие могут рассчитывать вынужденно перемещенные лица, которые временно проживают на территории Ивано-Франковской общины. Деньги выплатят:

людям с инвалидностью I и II группы;

родителям детей с инвалидностью,;

одиноким родителям, которые не получают пособия или алименты.

Кто из ВПЛ может получить денежную помощь от Красного Креста в Украине Фото: Красный Крест

Желающим получить многоцелевую денежную помощь понадобится предъявить копии документов для удостоверения личности и подтверждения статуса.

Как получить выплаты

Заявку на пособие можно подать в Ивано-Франковске по адресу: улица Шухевичей, 21 Б. Заявки принимаются с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00. Дополнительную информацию претендентам на помощь могут сообщить по телефонам:

+38 050 687 88 17;

+38 068 176 21 70.

Что изменилось для переселенцев с 1 ноября

Так, для оформления выплат теперь должен обращаться один человек от всей семьи, а не каждый член семьи отдельно. Новое правило касается только тех переселенцев, которые впервые обращаются за государственной финансовой поддержкой. Речь идет о ежемесячном государственном пособии на проживание в размере 3 тысяч гривен для людей с инвалидностью и детей и 2 тысячи гривен, которые выплачиваются остальным переселенцам. Отметим, что за все время полномасштабной войны государственную помощь как внутренне перемещенные лица получили более 5 миллионов человек.

Также напомним, что в Украине лишают выплат некоторых переселенцев. Государственную помощь не выплачивают, если люди не соответствуют определенным критериям. По состоянию на октябрь, как сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович, выплат уже лишили 140 тысяч граждан.