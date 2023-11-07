Игры Кремля: как в Москве используют санкции, чтобы зарабатывать на нефти

С начала полномасштабного вторжения в Украину Запад применил против России одиннадцать санкционных пакетов. Однако полностью парализовать экономику страны-агрессора оказалось куда более сложной задачей.

России удалось приспособить свою экономику и настроить ее более-менее эффективную работу даже в условиях жестких международных санкций. Так, например, в октябре 2023 года РФ заработала на налогах от нефти и газа вдвое больше, чем в сентябре. А если сравнить поступления за октябрь прошлого года, то получится, что страна-агрессор увеличила свою прибыль на четверть, когда доходы от энергетики сильно снизились, пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что Ценовой лимит, введенный в декабре прошлого года, должен был достичь двойной цели:

обеспечить поток российской нефти на мировые рынки, тем самым удерживая цены на бензин на низком уровне;

снизить доходы Москвы от каждого проданного барреля "черного золота.

И поначалу план союзников Украины работал. Впрочем, спустя время в Кремле поняли, что обходить санкции можно, если перекачивать свою нефть на устаревшие танкеры и продавать сырье со скидкой. Но спрос на нефть на мировых рынках постепенно увеличивался, что позволило РФ сократить скидки, зарабатывать на экспорте и военный бюджет страны хоть и постепенно, но начал увеличиваться.

Тем временем в США продолжают внимательно следить за действиями России, но проблема состоит в то, что большая часть торговли российской нефтью происходит за пределами их юрисдикции. Поэтому администрация Джо Байдена и страны-партнеры США хотят сделать так, чтобы эксплуатация суден, с помощью которых РФ экспортируют свою нефть и избегает санкционных ограничений, стала слишком дорой для Кремля. Тем временем Министерство юстиции предпринимает широкие усилия по пресечению нарушений санкций в отношении российской энергетики.

При этом некоторые аналитики считают, что количество кораблей в составе судоходного флота РФ гарантирует, что большая часть ее экспорта не подпадает под ограничение. Как отмечают журналисты, трейдеры обходят ценовые ограничения на нефть отчасти за счет искусственного завышения стоимости морских перевозок.

Напомним, 17 октября Фокус писал, что в США хотят реализовать план для еще большего контроля над потолком цен на российскую нефть. В Минфине страны собираются жестче наказывать компании, которые не соблюдают санкции и платят РФ за ее нефть. Также Фокус рассказывал, что журналисты Bloomberg узнали, что РФ отправляет свою нефть на хранение в Африку.