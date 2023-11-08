Ускорение мобилизации: как в Украине изменили правила прохождения мужчинами ВВК

Для проведения медосмотров и исследований состояния здоровья военнообязанных теперь установили предельные сроки — не более четырех рабочих дней на осмотр врачами и не более трех на проведение лабораторных тестов.

В Украине меняют правила прохождения военно-врачебной комиссии: согласно решению Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 6 ноября были сокращены сроки прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК). Об этом говорится в опубликованной Фокусом авторской колонке адвоката по медицинскому праву ЮФ "Ильяшев и Партнеры" Аллы Цымановской.

Адвокат сообщила, что изменения предусматривают установление предельных сроков проведения исследований и медосмотров военнообязанных, а именно:

проведение медицинских осмотров относительно пригодности к военной службе — не более 4 рабочих дней ;

; проведение лабораторных исследований — не более 3 рабочих дней ;

; проведение инструментальных исследований — не более 3 рабочих дней.

В Министерстве здравоохранения Украины уже опубликовали новые правила относительно сроков прохождения ВВК. Также Минздрав совместно с Национальной службой здоровья Украины обновил спецификации и условия закупок медицинских услуг по пакету "Медицинский осмотр лиц, который организуется территориальными центрами комплектования и социальной поддержки".

"Отдельно был поднят вопрос о проведении военнообязанным медосмотра без очередей. Для этого должны быть организованы рациональные маршруты прохождения ВВК, благодаря чему военнообязанные смогут пройти всех врачей, сделать необходимые обследования максимально быстро и эффективно. Кроме этого, для удобства медицинские работники из состава военно-врачебной комиссии уже начали использовать Электронную систему здравоохранения (ЕСОЗ), где есть техническая возможность просматривать уже имеющиеся записи других врачей, которые были внесены в ЕСОЗ, создавать электронные направления на необходимые диагностические процедуры (анализы, исследования)", — говорит Алла Цымановская.

По ее мнению, в рамках реформы системы ВВК сделаны некоторые изменения, которые могут облегчить процедуру проведения медицинского осмотра. Ведь раньше не было никаких сроков прохождения ВВК, а военные неделями и даже месяцами проходили осмотр, ожидая заключения комиссии о пригодности к военной службе.

На проведение ВВК теперь отведено четыре дня для осмотра врачами, а на лабораторные исследования — три дня Фото: УНИАН

Однако, отмечает эксперт, остается отдельная проблема — это верность установленного комиссией диагноза или трактовки медицинских документов и результатов исследований военного, поскольку степень нарушения функции того или иного органа (проявление болезни) может быть разной. "Задача ТЦК — мобилизовать как можно больше лиц, поэтому, если военнослужащий может быть признан непригодным к военной службе, его признают ограниченно годным. То есть, комиссия может трактовать его болезнь по своему усмотрению. Да, существует процедура обжалования заключения ВВК в центральной военно-врачебной комиссии или в окружном административном суде, но на это уходит время, а пока постановление ВВК не обжаловано, предыдущее постановление является действующим", — отметила Алла Цымановская.

Между тем, как сообщили в МОЗ, если военнослужащий считает, что решение комиссии не отражает его реального состояния здоровья, он может обжаловать выводы ВВК. Вариантов обжалования есть два: в досудебном порядке и через суд.

В министерстве объяснили: для досудебного рассмотрения обжалования заключения ВВК нужно написать заявление/жалобу о несогласии с выводами ВВК и просьбой пересмотреть указанное решение высшей ВВК. Также необходимо приобщить к заявлению/жалобе все соответствующие медицинские документы, копию предыдущего решения ВВК и копию военного билета (удостоверение офицера).

"Заявление, медицинские документы и копию постановления ВВК необходимо или самостоятельно принести в высшую ВВК, или отправить по почте ценным письмом с уведомлением о вручении с описью вложения в адрес соответствующей ВВК. Военно-врачебная комиссия по результатам рассмотрения пересматривает обжалуемое постановление или может направить на повторный (контрольный) медицинский осмотр. Затем истцу предоставляют новое заключение о состоянии здоровья, именно оно теперь и будет приниматься во внимание. В спорных и сложных случаях право на вынесение окончательного решения остается за Центральной военно-врачебной комиссией (ЦВВК)", — отметили в министерстве.

Напомним, как сообщило Министерство обороны Украины, электронная очередь на ВВК в военных поликлиниках уже доступна для всех военнослужащих.

Ранее Фокус писал, что военнообязанные мужчины могут обжаловать решение военно-врачебной комиссии после ее прохождения, ведь ВВК не имеет права признавать годным мужчину, которых болен одним из видов болезней, определенных Приказом № 402 об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины.