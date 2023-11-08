Пока не компенсирует убытки Украине: в G7 отказались разморозить активы РФ

На встрече министров иностранных дел стран G7 в Токио 8 ноября в очередной раз был затронут вопрос санкций против РФ и договоренностей по безопасности.

Страны "Большой семерки" подписали заявление руководителей министерств иностранных дел, что их страны не разморозят российские активы, пока Россия не возместит все убытки Украине, и привлекут к восстановлению украинской экономики частный сектор своих стран. Об этом говорится в документе, который министры иностранных дел стран G7 подписали на встрече в Токио 8 ноября.

"Мы подтверждаем, что согласно нашим соответствующим правовым системам суверенные активы России в наших юрисдикциях будут оставаться недвижимыми до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, который она нанесла Украине. Мы подтверждаем нашу приверженность к привлечению виновных к ответственности в соответствии с международным правом, в частности путем поддержания усилий международных механизмов, таких как Международный уголовный суд", — говорится в документе.

Руководители внешнеполитических ведомств отметили, что Россия должна понести правовую ответственность за все международные противоправные действия, которые она совершила, в том числе включая компенсацию ущерба, причиненного Украине.

Кроме того, министры подтвердили, что обязуются поддерживать долгосрочное восстановление Украины.

"Мы также работаем над привлечением нашего частного сектора к устойчивому экономическому восстановлению Украины", — говорится в их заявлении.

На встрече в очередной раз был затронут вопрос санкций против РФ и договоренностей по безопасности.

"Мы усилим нашу координацию по санкциям с целью ограничения доступа России к критически важным товарам и технологиям. Мы будем принимать дальнейшие меры, чтобы предотвратить уклонение от наших санкций против РФ. Мы повторяем наш призыв к третьим сторонам немедленно прекратить оказание материальной поддержки России", — отмечается в заявлении, подписанном участниками встречи.

При этом лидеры внешнеполитических ведомств стран G7 пообещали ускорить консультации по энергетике, металлам и всем нетехническим алмазам, включая те, которые добывают, обрабатывают или производят в России, с целью сократить доходы, которые РФ получает от собственного экспорта.

"Мы продолжаем уменьшать нашу зависимость от российских энергоресурсов, чтобы Россия больше не могла использовать свои энергетические ресурсы против нас. Мы обязуемся работать со странами всего мира для повышения глобальной продовольственной и энергетической безопасности", — задекларировано в заявлении министров.

Также они подтвердили, что их приверженность поддержке борьбы Украины за ее независимость, суверенитет и территориальную целостность "никогда не пошатнется" и взяли обязательство "поддерживать Украину столько, сколько потребуется, одновременно усиливая экономическое давление и вводя жесткие санкции и другие ограничения против России".

Напомним, Фокус писал, что профильный комитет нижней палаты США поддержал законопроект, который в будущем позволит конфисковать замороженные активы России. Ожидается, что затем эти средства будут переданы Украине в качестве финансовой помощи. Речь идет о деньгах российского Центробанка, сообщает 8 ноября издание "Голос Америки".

По словам республиканца Майкла Маккола, двухпартийный и двухпалатный законопроект требует от администрации президента Джо Байдена передать Украине замороженные суверенные активы России. Теперь документ должен быть рассмотрен в Конгрессе.

Интересно, что в России продолжают утверждать, что конфискация их зарубежных активов не нанесет стране никакого вреда. Например, 12 сентября президент РФ Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, заявил, что Россия уже заработала вдвое больше той суммы, которую заморозили другие страны.