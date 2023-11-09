Зарабатываем больше: как изменились зарплаты украинцев в 2023 году

В Украине за II квартал 2023 года увеличился размер средней заработной платы. По данным Госстата, украинцы теперь зарабатывают на 25,2% больше, нежели в прошлом году.

В Украине, несмотря на войну, продолжается рост зарплат. Выплаты увеличиваются у многих специалистов разных уровней квалификации, при чем эта тенденция наблюдается еще с первых месяцев 2023 года. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики по итогам ІІ квартала 2023-го.

Так, по данным Госстата, средняя зарплата во ІІ квартале 2023 года выросла до 17 176 гривен, то есть на 25,2% по сравнению с тем же периодом в 2022 году. Наибольший рост произошел в следующих сферах:

информация и телекоммуникации – на 30,1% до 36 604 гривен;

финансовая и страховая деятельность – на 34,7% до 32801 гривны;

профессиональная, научная и техническая деятельность – на 21,4% до 22871 гривны;

государственное управление и оборона – на 13,3% до 21929 гривен.

Как изменится финансовое благосостояние украинцев в 2024 году

Бывший представитель Совета Национального банка Украины Виталий Шапран считает, что будущая ситуация в бизнесе зависит от снижения учетной ставки и льготных программ. Улучшения коснутся населения в целом, но это не будет как в США, когда Центральный банк только собрался снизить ставку, а рынок уже отреагировал.

"Нужно присматриваться к различным льготным программам финансирования, для малого бизнеса их сейчас очень много", — сказал он.

По словам эксперта, этим воспользуются предприниматели, которые сейчас пытаются найти дополнительное финансирование для своего бизнеса. Шапран также отметил, что льготные программы отлично подойдут для таких случаев, в том числе и государственных, которые будут дальше работать.

Тем временем, по данным правительства, в 2024 году уровень реальных зарплат украинцев будет на уровне 21 809 гривен, а с учетом инфляционных процессов вырастет на 8,5% (ранее ожидался рост на 6,0%). Такой прогноз Кабмин внес в проект государственного бюджета на следующий год. Отметим, что в 2023 году номинальная зарплата составит 18 527 гривен, а если учесть инфляционные процессы, то уровень выплат повысится на 10%.

К слову, многие работодатели не против в следующем году повысить зарплаты своим сотрудникам. Так, согласно опросу, который в сентябре провела Европейская бизнес ассоциации (ЕБА), 46% работодателей думают увеличить выплаты на 10%, а 41% — от 10 до 20%.