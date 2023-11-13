Если завтра блэкаут: в НБУ объяснили, как будут работать банки без света

По словам заместителя главы Национального банка Алексея Шабана, украинская банковская система успешно прошла практические испытания минувшей осенью и зимой, а приобретённый опыт очень пригодится в будущем.

Если предстоящей зимой в Украине снова начнутся перебои с электричеством из-за ракетных обстрелов ВС РФ, то более половины банковских отделений по всей стране все равно будут работать. Они будут предоставлять клиентам основные услуги, сказал в интервью изданию The Page 13 ноября заместитель главы Национального банка Алексей Шабан.

"Мы не знаем, какими будут действия врага, но стремимся быть готовыми ко всему, что может произойти", — отметил он.

По его словам, в прошлом году НБУ обязал банки, чтобы они сделали базовыми или опорными не менее трети своих отделений. То есть в этих отделениях люди должны были получать услуги даже при длительном блэкауте. В этих отделениях должен быть резервный источник энергии и зарезервированы каналы связи от нескольких операторов.

"Банки должны обеспечить работу своих дата-центров, информационных систем и каналов связи в случае отсутствия основного электропитания сроком до семи суток, а также работу отделений — до трех суток. Особое внимание необходимо уделять сохранению копий данных в такие периоды. И в целом не должна нарушаться работа систем электронных платежей и обращения наличных денег", — сказал Шабан.

Он отметил, что сейчас банковская система более устойчива к новым вызовам и проблемам, поскольку в предыдущий осенне-зимний период успешно прошла практические испытания.

"Опыт есть, техническая готовность сохранилась. В конце августа была встреча с руководителями банков, мы им напомнили, что важно продолжать подготовку к возможным угрозам. Попросили актуализировать договоры с поставщиками услуг, проверить готовность оборудования и персонала к работе в чрезвычайных условиях, обновить протоколы их действий", — объяснил Алексей Шабан.

Power Banking

В 2022 году возникла общая банковская система, в которую вошли системно важные украинские банки. Идея была в том, что эти финансовые учреждения не прекратят работу во время отключений света и продолжат обслуживать клиентов. Тогда к сети присоединились следующие банки:

ПриватБанк;

Ощадбанк;

Укрэксимбанк;

Райффайзен Банк;

Укргазбанк;

Сенс Банк;

ПУМБ;

Укрсиббанк;

ОТП Банк;

Универсал Банк;

Пивденный;

Кредобанк;

Таскомбанк;

А-банк.

В 2023 году, по словам представителя Нацбанка, эта сеть объединила почти 2 360 отделений более чем в 380 населенных пунктах, на всей контролируемой территории Украины. Это более 53% общей численности работающих отделений. Три четверти (75%) этой сети приходится на отделение системно важных банков (их сейчас 15).

Отметим, что 12 октября глава компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сказал, что энергосистема способна покрывать обычное зимнее потребление электроэнергии несмотря на все полученные ранее повреждения.