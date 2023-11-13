Дополнительные выплаты военным: кто может получить и как их оформить

Украинские военнослужащие, которые не использовали свой отпуск, могут получить компенсацию от государства за него. Однако деньги выплачивают только тем, кто соответствует нескольким условиям.

Украинские военные могут получить дополнительные выплаты и компенсации. В том, кто может претендовать на деньги и что надо для этого делать, разобрались журналисты "24 канала".

Кому выплачивают компенсации?

Согласно закону выплаты могут получить военнослужащие, которые были уволены со службы и не использовали дни ежегодного отпуска. Речь идет о бойцах, которые имеют детей или ребенка с инвалидностью с детства подгруппы А I группы.

Также на компенсацию могут претендовать военные, которых уволили по возрасту или состоянию здоровья, в связи с непосредственным подчинением близкому лицу или с сокращением штата, из-за проведения организационных мероприятий. Украинцы, которые соответствуют этому условию, могут получить 50% месячного денежного обеспечения за каждый полный календарный год службы.

Если военный не использовал дни ежегодного отпуска и погиб, государство тоже выплачивает компенсацию. Деньги могут получить члены его семьи.

Как получить выплаты?

Для того, чтобы получить компенсацию за неиспользованные дни отпуска, защитники должны предоставить рапорт командиру воинской части.

В документе нужно указать:

дату увольнения со службы;

количество дней неиспользованного отпуска за каждый год;

основание увольнения с военной службы;

норму закона, которая предусматривает выплату.

Средства выплачивают Минобороны и другие воинские формирования или правоохранительные органы.

Напомним, Минобороны расширило список категорий военнослужащих, которые могут претендовать на дополнительное вознаграждение за службу в военное время. Кроме того, сумма государственных выплат была увеличена.

В Украине выплатили более 123 миллионов гривен дополнительного вознаграждения военным, которые не участвовали в боях. Информация об этом вскрылась благодаря проверке Минобороны, которая коснулась примерно 40 частей ВСУ.