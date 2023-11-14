Больше работы, меньше квалифицированных кадров: в НБУ объяснили, как меняется рынок труда

Количество занятого населения в Украине постепенно увеличивается на фоне того, что возобновляется экономическая активность и растет спрос на рабочую силу. Но сокращение безработицы происходит медленно.

Из-за полномасштабной войны многие украинцы потеряли свои рабочие места, а некоторые и вовсе выехали за границу в поисках безопасного места. Но тем, кто так и остался в Украине, нужно работать, чтобы содержать семью и зарабатывать средства на жизнь. Тем временем, как прогнозируют в Национальном банке Украины (НБУ), уровень безработицы в 2023 году составит 19,1% по сравнению с 21,1% в 2022-м. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Так, по словам начальника отдела анализа реального и фискального секторов Департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Натальи Колесниченко, занятость постепенно растет благодаря возобновлению экономической активности и увеличению спроса на рабочую силу. Но сокращение безработицы происходит медленно.

"Показатели все еще превышают уровень, который был до полномасштабной войны, и еще долго будут оставаться высокими", — отметила она.

По ее словам, возобновление рынка труда происходит неравномерно в разрезе отраслей и регионов, отражая изменения в структуре экономики. В НБУ прогнозируют, что диспропорции, характерные для рынка труда и раньше, углубляются из-за последствий войны. Как итог, работодателям сложно найти квалифицированных работников, поскольку из-за миграции и мобилизации происходит отток рабочей силы. При этом макроэкономическая стабильность будет поддерживать бизнес-активность и занятость и в дальнейшем.

В то же время риски безопасности, которые в соответствии с октябрьским макропрогнозом НБУ будут оставаться высокими по меньшей мере до конца 2024 года. Из-за этого мигранты не будут активно возвращаться в Украину, поэтому предложений на рынке труда будет ограниченное количество.

"Кроме того, будут оставаться значительными диспропорции и трудности с поиском квалифицированных работников, что также будет оказывать давление на инфляцию со стороны расходов предприятий на заработные платы", — добавила она.

Напомним, как прогнозируют в правительстве, уже в 2024 году уровень реальных зарплат украинцев будет на уровне 21 809 гривен, а с учетом инфляционных процессов вырастет на 8,5% (ранее ожидался рост на 6,0%). Также в Кабинете министров недавно назвали профессии, которые будут очень востребованными после войны. Среди них оказались рабочие специальности и специалисты в сфере строительства и телекоммуникаций.