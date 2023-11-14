Венгрия добилась своего: Россия взялась за крупный энергопроект на территории Евросоюза

За реализацию проекта Венгрия заплатит России более 12 миллиардов евро. Работы по строительству станции в настоящее время находятся в активной стадии.

Венгрия, которая блокирует финансовую помощь Украине в размере 50 миллиардов евро от Евросоюза и выступает против предоставления нашей стране военной помощи для защиты от России, договорилась с РФ о строительстве атомной электростанции (АЭС) "Пакш II". Об этом сообщил в социальной сети Facebook глава венгерского МИД Петер Сийярто.

По его словам, новые блоки АЭС должны заработать после 2030 года.

"Это был долгий путь, но речь наконец-то о строительстве, а не о документах", – сказано в его сообщении.

По информации венгерского чиновника, строительство объекта по проекту российского "Росатома" стартовало еще в августе 2023 года. В частности, рабочие обустроили котлованы для пятого и шестого энергоблоков АЭС.

Со стороны России подпись под документами поставил глава корпорации "Росатом" Алексей Лихачев. По его словам, РФ уделит проекту "особое внимание", а заниматься им будут "лучшие силы".

Венгрия заключила с Россией соглашение о строительстве атомной электростанции "Пакш-II" Фото: Петер Сийярто/Facebook Строительство должно закончится после 2030 года, проект оценен в 12,5 миллиарда евро Фото: Петер Сийярто/Facebook

"Внимание к этому проекту будет повышенным", – сказал он.

Лихачев уверен, что заливка первого бетона на венгерской АЭС "Пакш-2" состоится к концу 2024 года или началу 2025 года. Работы по строительству станции в настоящее время находятся в активной стадии.

Как Россия добивалась реализации проекта "Пакш II" в Венгрии

Агрессор много лет работал над получением лицензии, чтобы построить собственную АЭС на территории Европейского Союза. Так, строительство двух новых энергоблоков "Пакш" венгерский парламент одобрил еще в 2009 году. В 2014 году Венгрия подписала контракт с "Росатомом" на постройку пятого и шестого блоков с реакторами по российской технологии ВВЭР-1200. Но в ЕС медлили с выдачей лицензии.

Дело сдвинулось с мертвой точки только в 2019 году, когда Венгрия сообщила, что разрешение от ЕС уже есть. В том же году стартовали первые монтажно-строительные работы на площадке. Впрочем "Росатом" продолжал ждать получение официальной лицензии на строительство.

В мае этого 2023 года глава госкорпорации Алексей Лихачев заявил, что санкции не повлияют на строительство атомной электростанции и выдачу лицензии. Стоимость проекта составляет около 12,5 миллиарда евро.

Некоторые СМИ писали, что разрешение на строительство "Пакш II" могло стать условием, при котором Россия согласилась дать Венгрии дополнительные 700 миллионов кубометров газа.

АЭС "Пакш" построена по советскому проекту, состоит из четырех энергоблоков ВВЭР-440 общей мощностью 2 тысячи МВт. Энергоблоки заработали в 1983–1987 годах, они должны проработать до 2032 и 2037 годов соответственно.

Напомним, также украинский "Энергоатом" стал первой компанией в мире, которой удалось заменить российское топливо на советских реакторах ВВЭР-1000.