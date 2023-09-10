Для развития страны: Венгрия хочет заменить российское топливо французским, — СМИ

Для ухода от российского топлива в Венгрии выделили несколько ключевых шагов, главным из которых является достижение энергетической самообеспеченности страны.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан собрал закрытое совещание с членами своей партии и сторонниками, где представил обширный план развития страны, включающий в себя 15 ключевых мероприятий, главное из которых — переход к французскому топливу вместо российского. Об этом сообщает Telex со ссылкой на участников встречи.

Согласно данным издания, одним из этапов, необходимых для реализации данного плана, является достижение энергетической самообеспеченности страны, включая переход от российского топлива к французскому для АЭС "Пакш".

Премьер-министр Виктор Орбан выделил несколько ключевых шагов, необходимых для достижения поставленных целей:

достижение демографического поворота, включая меры по стимулированию рождаемости и поддержке семей; создание новой экономической модели, чтобы сделать Венгрию кредитором и современной индустриальной страной, а не зависимой от заемных средств; поддержка венгерских предпринимателей в их инвестициях за рубежом и стимулирование прибыльного возвращения инвестиций в страну; развитие вооруженных сил и оборонительных возможностей страны; внедрение цифрового гражданства, что может включать в себя цифровые идентификационные системы и онлайн-государственные услуги.

Напомним, что коалиция "Большой семерки" совместно с Европейским союзом и Австралией ввели потолок цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель с 5 декабря 2022 года. В случае нарушения упомянутого правила, физлица или компании могут попасть в санкционный список.

Фокус также писал о том, что 27 декабря президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, в котором говорится об ограничении поставок российской нефти физическим или юридическим лицам, соблюдающим потолок цен в 60 долларов за баррель. Указ вступает в силу 1 февраля 2023 года.

"Энергоатом" стал первой компанией в мире, которой удалось заменить российское топливо на советских реакторах ВВЭР-1000.