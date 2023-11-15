За чертой: в 2023 году уровень бедности растет не только в Украине, но и по всей Европе

Доходы у жителей Европы значительно выше, чем у граждан Украины, однако и расходы немалые. Поэтому бедность европейцам знакома не понаслышке. Эксперты говорят: от нее не спасают ни технологическое развитие, ни мощная экономика.

В условиях, когда национальные богатства создаются не работающей экономикой, а финансовыми потоками международной помощи, роль среднего класса становится минимальной. Он пропускается через "социальную мясорубку" и пополняет ряды бедных. Об этом пишет Фокус в своем новом материале "Обнищание по-украински: за два года количество бедных выросло вдвое, а богатых — втрое".

Абсолютная и относительная бедность

Эксперты говорят, что средний класс в Украине постепенно исчезает, основная масса ушла в бедность. "До войны в Украине продуктовые расходы составляли 42%, сейчас — более 50%, — отметил директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии Фокусу, — В то же время в Европе продуктовые расходы не превышают 12-15%. И это определяет качество жизни. Ведь чем больше человек тратит на еду, тем меньше у него остается на путешествия, книги, театры и тому подобное. Для сравнения: в то время, как на путешествия и гостиницы европейцы тратят около 10%, украинцы — менее 1%. На культуру жители Европы направляют 5-12% по разным категориям, у нас — менее 1%".

Да, в целом с культурой и качеством жизни у европейцев дела обстоят лучше, однако своих проблем в Европе немало. Одна из главных — бедность, которая делится на абсолютную (не удовлетворяются основные потребности человека, к которым относятся продукты питания, одежда, наличие жилья, доступ к медицинским услугам) и относительную (связана с социальным неравенством, когда граждане практически исключаются из общественной и культурной жизни). Причем от бедности не застрахованы даже такие развитые страны, как Германия, имеющая самую мощную экономику в ЕС.

Чем меньше человек тратит на еду, тем больше у него остается на путешествия, книги, театры и т.д. Фото: Getty Images

Германия: в бедности живут 16% населения

По нормативам ЕС, статистически бедным считается гражданин, которому приходится жить менее чем на 60% от медианного дохода населения. В 2023 году медианный доход в ФРГ составит 44 тыс. евро в год до вычета налогов, то есть 60-процентный порог — это 26,4 тыс. евро в год. По статистике, в Германии считаются бедными почти 16% граждан, или 13 млн человек. В основном это одинокие, пенсионеры, люди, занятые в отраслях с низким уровнем зарплаты, безработные, лица с миграционным прошлым, низким уровнем образования, а также с двумя или более детьми.

Бедность может быть абсолютной (не удовлетворяются основные потребности человека, к которым относятся продукты питания, одежда, наличие жилья, доступ к медицинским услугам) и относительной, что связана с социальным неравенством) Фото: pexels.com

Еще одна огромная проблема — "наследование" бедности. По европейской статистике, в 2020 году около половины детей в Европе, чьи родители имели низкий уровень образования, были подвержены риску бедности. Самый простой выход из этой ситуации — самостоятельные заработки, но это становится замкнутым кругом для выходцев из малообеспеченных семей с "унаследованной" нехваткой доходов и образования.

Интересно, что, по мнению местных политиков, главная причина немецкой бедности заключается в неконтролируемой миграции, непродуктивных расходах бюджетных средств и высоких налогах.

По европейской статистике, около половины детей в Европе, чьи родители имеют низкий уровень образования, подвержены риску бедности

Эстония: стартапы-"единороги" не помогли

Эстония — самая богатая из 15 постсоветских стран. Локомотив ее экономики — электронная и телекоммуникационная промышленность. Мало кто знает, что в стране с населением всего 1,3 млн человек родились и работают десять "единорогов", то есть стартап-компаний, ценность которых превышает 1 млрд долларов. В частности, это всемирно известные Skype и Bolt.

По итогам 2022 года в относительной бедности жили 22,5%, а в абсолютной — 3,5% населения Эстонии. "В относительной бедности в прошлом году проживало около 303 900 человек, что примерно на 3 тыс. человек больше, чем в 2021-м. Месячный нетто-доход этих людей с учетом состава домохозяйства был меньше 756 евро", — цитируют СМИ ведущего аналитика Департамента статистики Эпп Реммельг.

Уровень относительной бедности в Эстонии на протяжении многих лет был самым высоким прежде всего среди пожилых людей, проживающих одиноко

Уровень относительной бедности в течение многих лет был самым высоким прежде всего среди одиноких пожилых людей. Однако в 2022 году уровень относительной бедности вырос больше всего в семьях с детьми. В относительной бедности оказались 34,8% родителей-одиночек и 18,6% семей с тремя и более детьми.

В абсолютной бедности в прошлом году проживало около 48 тыс. эстонцев, тогда как в 2021-м таких людей было 18 тыс. Месячный нетто-доход этих людей с учетом состава домохозяйства был меньше 303 евро.

В абсолютной бедности в прошлом году проживало около 48 тыс эстонцев

Напомним, что средняя зарплата в Украине понемногу растет, но украинцы получают значительно меньше, чем нужно для нормальной жизни.

Также Фокус недавно писал, что после победы Украину ждет многолетняя война с бедностью.