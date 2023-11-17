НБУ анонсировал изменения в валютных ограничениях: что известно

Как объяснил глава НБУ Андрей Пышный, регулятор совершил переход к управляемой гибкости курса профессионально, поэтому скоро на финансовом рынке произойдут новые изменения.

3 октября 2023 года в Украине отменили фиксированный курс гривны по отношению к доллару. Тем временем Национальный банк готовится к новому смягчению валютных ограничений, сообщает пресс-служба НБУ.

Так, по словам главы НБУ Андрея Пышного, регулятор воплощает первый этап стратегии смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращения к инфляционному таргетированию. Так, в рамках этого этапа уже состоялся переход к управляемой гибкости курса.

"Могу нас всех поздравить — уже шесть недель мы живем без фиксированного курса. Валютный рынок работает, работают спрос и предложение, да, при ощутимом присутствии НБУ, но продвижение рынка очевидно", — сказал Пышный.

Глава НБУ считает, что переход к управляемой гибкости курса был проведен профессионально.

"Сейчас НБУ работает над тем, чтобы быть готовым реализовать следующую амбицию — перейти ко второму этапу валютной либерализации и это то, что точно сделает жизнь бизнесу более легким", — объяснил он.

Почему Нацбанк перешел к более гибкому курсу

Как объяснил ранее Фокусу директор аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин, регулятору удалось выбрать очень удачное время для внедрения изменений.

"Во-первых, подготовка финансового рынка к этому шагу произошла до этого, когда НБУ постепенно отменял некоторые административные ограничения. И, во-вторых, НБУ провел дополнительную работу по надзору за сферой наличного обращения валюты для уменьшения рисков сугубо спекулятивных операций от заметных игроков данного рынка", — рассказал эксперт.

В то же время экономист Алексей Кущ считает, что НБУ решил не возвращаться в формат финансовой системы военного времени, а хочет сыграть в рынок, поэтому и ввел режим управляемого гибкого валютного курса.

Добавим, что Нацбанк с конца июля 2022 года контролировал официальный курс национальной валюты на уровне 36,5686 грн по отношению к 1 доллару США.

Напомним также, что Национальный банк Украины решил снизить учетную ставку с 22% до 20%. Новые нормативы действуют в Украине с 15 сентября 2023 года.