Обход санкций против РФ: Литва передаст собранные штрафы на восстановление Украины

Согласно Кодексу об административных правонарушениях, нарушение международных санкций или ограничительных мер, установленных литовскими законами, наказывается штрафом от 200 до 6 тысяч евро.

Россия научилась обходить западные санкции с помощью коррупционных механизмов, пользуясь услугами посредников из третьих стран и лазейками в торговых ограничениях. Чтобы ограничить возможность агрессора зарабатывать в условиях ограничений, в Литве решили штрафовать за несоблюдение международных и национальных санкций. А полученные средства будут переводить в Фонд сотрудничества в целях развития для восстановления Украины. Об этом сообщает издание LRT.

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За поправку к Закону о сотрудничестве в целях развития и гуманитарной помощи проголосовали 99 членов Сейма. Согласно принятой поправке, Фонд будут пополняться средствами от штрафов и конфискованных активов в случае несоблюдения международных или национальных санкций.

В документе также есть уточнение о том, что эти средства будут использоваться исключительно для поддержки, связанной с восстановлением и реабилитацией Украины после российской агрессии.

"Цель состоит в том, чтобы Литва внесла единый вклад в восстановление Украины и продемонстрировала свою твердую приверженность поддержке Украины перед лицом российской агрессии", — сказала заместитель министра иностранных дел Йовита Нелюпшене.

Данная поправка будет действовать в течение десяти лет, до января 2034 года.

Нелюпшене отметила, что Литва будет поддерживать восстановление Украины самостоятельно, не дожидаясь решений Европейского союза или на международном уровне.

Согласно Кодексу административных правонарушений, нарушение международных санкций или ограничительных мер, введенных литовским законодательством, наказывается штрафом в размере от 200 до 6 тысяч евро.

Напомним, ранее стало известно, что в Европейском Союзе решили запретить российские алмазы с начала 2024 года. Журналисты узнали, что под запретом окажутся непромышленные природные и синтетические алмазы и ювелирные изделия с бриллиантами. Текст документа обсудили представители 27 правительств стран-членов ЕС.

Также напомним, что в Болгарии еще с середины октября 2023 года действует налог на импорт и транзит трубопроводного природного газа из России, размер которого составляет 11 долларов за мегаватт-час. Так власти хотят увеличить доходы государственного бюджета и сократить доходы РФ.