Украинкам обещают выплатить до 45 тысяч гривен: кто точно получит и какие условия
Оформить денежную помощь могут только те женщины которые проживают в Запорожье и Широковской объединенной территориальной общине.
В Украине женщинам будут выдавать гранты, а на полученные средства они смогут как открыть собственный бизнес, так и восстановить или расширить компанию, которой управляют. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
По информации ведомства, речь идет о сумме до 45 тысяч гривен. При этом рассчитывать на финансовую помощь могут только украинки, которые проживают в Запорожье и Широковской объединенной территориальной общине.
Также важно, что присоединиться к программе могут женщины со статусом внутренне перемещенного лица (ВПЛ), и местные жительницы, принадлежащие к категории уязвимых лиц. Это:
- женщины, которые воспитывают детей с инвалидностью;
- одинокие матери;
- женщины с инвалидностью;
- многодетные женщины;
- пожилые женщины;
- малообеспеченные женщины;
- демобилизованные женщины;
- беременные;
- женщины, занимающиеся воспитанием ребенка до года;
- жены военных;
- женщины, которые помогают нуждающимся в постоянном уходе;
- опекуны и названые родителях.
Помимо финансовой помощи, победительницы конкурса смогут получить:
- индивидуальные консультации по разработке бизнес-идеи;
- сопровождение в регистрации физлица-предпринимателя;
- представление первой отчетности;
- консультации по оплате налогов.
Для получения денежной помощи в виде гранта необходимо заполнить заявку до 22 ноября 2023 года. Отмечается, что бизнес и социальные предприниматели должны подавать заявки отдельно. Например:
"Форму нужно загрузить и заполнить в формате Word. После этого заявку необходимо отправить по электронной почте: ukrprostirnet@gmail.com", — сказано в сообщении.
Напомним, 20 ноября стало известно, что Красный Крест выплатит новую финансовую помощь украинцам. Так, многоцелевая денежная помощь доступна вынужденным переселенцам и местным жителям, проживающим в Тернопольской территориальной общине. Также Фокус рассказывал, что в ООН решили увеличить размер выплачиваемой помощи украинским гражданам, пострадавшим от войны. Новые суммы украинцы получают уже с октября 2023 года.