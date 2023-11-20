Украинкам обещают выплатить до 45 тысяч гривен: кто точно получит и какие условия

Оформить денежную помощь могут только те женщины которые проживают в Запорожье и Широковской объединенной территориальной общине.

В Украине женщинам будут выдавать гранты, а на полученные средства они смогут как открыть собственный бизнес, так и восстановить или расширить компанию, которой управляют. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

По информации ведомства, речь идет о сумме до 45 тысяч гривен. При этом рассчитывать на финансовую помощь могут только украинки, которые проживают в Запорожье и Широковской объединенной территориальной общине.

Также важно, что присоединиться к программе могут женщины со статусом внутренне перемещенного лица (ВПЛ), и местные жительницы, принадлежащие к категории уязвимых лиц. Это:

женщины, которые воспитывают детей с инвалидностью;

одинокие матери;

женщины с инвалидностью;

многодетные женщины;

пожилые женщины;

малообеспеченные женщины;

демобилизованные женщины;

беременные;

женщины, занимающиеся воспитанием ребенка до года;

жены военных;

женщины, которые помогают нуждающимся в постоянном уходе;

опекуны и названые родителях.

Помимо финансовой помощи, победительницы конкурса смогут получить:

индивидуальные консультации по разработке бизнес-идеи;

сопровождение в регистрации физлица-предпринимателя;

представление первой отчетности;

консультации по оплате налогов.

Для получения денежной помощи в виде гранта необходимо заполнить заявку до 22 ноября 2023 года. Отмечается, что бизнес и социальные предприниматели должны подавать заявки отдельно. Например:

"Форму нужно загрузить и заполнить в формате Word. После этого заявку необходимо отправить по электронной почте: ukrprostirnet@gmail.com", — сказано в сообщении.

Напомним, 20 ноября стало известно, что Красный Крест выплатит новую финансовую помощь украинцам. Так, многоцелевая денежная помощь доступна вынужденным переселенцам и местным жителям, проживающим в Тернопольской территориальной общине. Также Фокус рассказывал, что в ООН решили увеличить размер выплачиваемой помощи украинским гражданам, пострадавшим от войны. Новые суммы украинцы получают уже с октября 2023 года.