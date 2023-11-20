Украинцы могут получить выплаты от Красного Креста: кому положена денежная помощь

Граждан, которые пострадали из-за полномасштабного вторжения РФ, продолжают финансово поддерживать международные организации. Так, наряду с ООН денежную помощь гражданам предоставляет Красный Крест.

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Украинцы в одном из регионов могут рассчитывать на международную финансовую помощь от Красного Креста. Люди уже могут подавать свои заявки на выплаты, сообщается на сайте Zayava.info.

Кому предоставляют финансовую помощь от Красного Креста

Многоцелевая денежная помощь доступна вынужденным переселенцам и местным жителям, проживающим в Тернопольской территориальной общине. Выплаты предоставляют гражданам из следующих категорий уязвимости:

лицам с инвалидностью, полученной в результате военных действий с 2014 года;

людям с инвалидностью I и II группы (ВПЛ);

семьям, которые растят детей с инвалидностью младше 18 лет (ВПЛ);

одиноким людям старше 65 лет (ВПЛ);

родителям-одиночкам (ВПЛ).

Как получить выплаты

Регистрация происходит с 20 по 23 ноября. Зарегистрироваться онлайн не получиться, поэтому людям придется посетить представительство организации по адресу:

Тернополь, улица Мостовая-Боковая, 6, с 10:00 до 16:00.

Для регистрации понадобятся следующие документы:

Паспорт;

Выписка о месте жительства (для лиц, имеющих паспорт ID);

Справка о статусе ВПЛ;

Идентификационный код;

Свидетельство о рождении детей;

Справка МСЭК или пенсионные удостоверения с указанием группы инвалидности.

Одинокие родители должны будут предоставить выписку из Государственного реестра, свидетельство о смерти одного из родителей или другой документ, подтверждающий данную категорию.

Важно

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А пожилым людям нужно взять документ, которые подтверждает, что человек живет один или свидетельство о смерти одного из супругов. Для одиноких пожилых людей 65+ — документ, подтверждающий проживание единолично (справка из общины) или свидетельство о смерти одного из супругов.

Напомним, что в ООН с октября выплачивает увеличенный размер помощи украинцам, которые пострадали из-за российской агрессии. Также Фокус недавно рассказывал, что Эстонский совет по делам беженцев оказывает денежную помощь украинцам, пострадавшим от войны. Так, гражданам, которые пройдут регистрацию, будут в течение трех месяцев получать 3,6 тысячи гривен.