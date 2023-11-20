Українці можуть отримати виплати від Червоного Хреста: кому належить грошова допомога

Громадян, які постраждали через повномасштабне вторгнення РФ, продовжують фінансово підтримувати міжнародні організації. Так, поряд з ООН грошову допомогу громадянам надає Червоний Хрест.

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Українці в одному з регіонів можуть розраховувати на міжнародну фінансову допомогу від Червоного Хреста. Люди вже можуть подавати свої заявки на виплати, повідомляють на сайті Zayava.info.

Кому надають фінансову допомогу від Червоного Хреста

Багатоцільова грошова допомога доступна вимушеним переселенцям і місцевим жителям, які проживають у Тернопільській територіальній громаді. Виплати надають громадянам із наступних категорій уразливості:

особам з інвалідністю, отриманою внаслідок воєнних дій з 2014 року;

людям з інвалідністю I і II групи (ВПО);

сім'ям, які виховують дітей з інвалідністю віком до 18 років (ВПО);

самотнім людям, старшим за 65 років (ВПО);

батькам-одинакам (ВПО).

Як отримати виплати

Реєстрація відбувається з 20 по 23 листопада. Зареєструватися онлайн не вийде, тому людям доведеться відвідати представництво організації за адресою:

Тернопіль, вулиця Мостова-Бокова, 6, з 10:00 до 16:00.

Для реєстрації знадобляться такі документи:

Паспорт;

Виписка про місце проживання (для осіб, які мають паспорт ID);

Довідка про статус ВПО;

Ідентифікаційний код;

Свідоцтво про народження дітей;

Довідка МСЕК або пенсійні посвідчення із зазначенням групи інвалідності.

Самотні батьки повинні будуть надати виписку з Державного реєстру, свідоцтво про смерть одного з батьків або інший документ, що підтверджує цю категорію.

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А літнім людям потрібно взяти документ, який підтверджує, що людина живе одна або свідоцтво про смерть одного з подружжя. Для самотніх літніх людей 65+ — документ, що підтверджує проживання одноосібно (довідка з громади) або свідоцтво про смерть одного з подружжя.

Нагадаємо, що в ООН з жовтня виплачують збільшений розмір допомоги українцям, які постраждали через російську агресію. Також Фокус нещодавно розповідав, що Естонська рада у справах біженців надає грошову допомогу українцям, які постраждали від війни. Так, громадянам, які пройдуть реєстрацію, будуть протягом трьох місяців отримувати 3,6 тисячі гривень.