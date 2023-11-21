Виталий Коваль назначен новым директором Фонда госимущества: детали

Глава Ровненской ОВА Виталий Коваль перейдет на работу в Фонд госимущества. Он станет директором государственной организации вместо Рустама Умерова.

Новым главой Фонда государственного имущества (ФГИУ) вместо Рустема Умерова, который в сентябре 2023 года возглавил Министерство обороны Украины, был назначен Виталий Коваль. Его кандидатуру поддержала Верховная Рада Украины (ВРУ) во время голосования 21 ноября, сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, кандидатуру Коваля поддержали 279 парламентариев.

Виталий Коваль возглавил ФГИУ

Виталий Коваль — новый глава Фонда госимущества. Что о нем известно

Представление о назначении Виталия Коваля на должность главы Фонда госимущества было передано в парламент главой правительства Денисом Шмыгалем 8 ноября. Чуть позже предложенная кандидатура была поддержана в комитете по вопросам экономической политики.

Представление о назначении Виталия Коваля на должность главы Фонда госимущества было передано в парламент главой правительства Денисом Шмыгалем 8 ноября. Чуть позже предложенная кандидатура была поддержана в комитете по вопросам экономической политики.

Чиновник перейдет на работу в Фонд с Ровненской ОВА, которую он возглавлял с 9 сентября 2019 года. До похода в политику биография Коваля, как свидетельствуют данные движения "Честно", была тесно связана с агросектором, строительной областью и банковской сферой.

Так, например, с 2006 по 2019 год он руководил предприятиями в аграрной, транспортной и строительной отраслях. Например:

ООО "Атлант-транс",

ООО "Инвесттрейдсервис",

ООО "РГС-Логистикгрупп",

ООО "ВВВ Монтаж",

ООО "Санако".

А в 2004-2006 годах работал, в Первом Киевском филиале открытого акционерного общества "Укргазбанк".

Кроме политики, жизнь Виталия Коваля, судя по всему, тесно связана со спортом. Он, в частности, является (был, не нашел информацию по отставке, может до сих пор там) главой Ровенской областной федерации греко-римской борьбы.

Напомним, что с момента возобновления приватизации, которая началась в 2022 году, Фонд государственного имущества Украины привлек в бюджет 3,98 миллиарда гривен.

"В этом году ФГИУ впервые продал торфяное предприятие — "Ривнеторф" — за 205 миллионов гривен и морской порт — "Усть-Дунайск" — за 201 миллион гривен. Также близится к завершению продажа спиртзаводов. Впереди — продажа санкционных активов и большая приватизация", — рассказали в пресс-службе Фонда в сентябре текущего года.