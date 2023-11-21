Для украинских банков вводят новый налог на сверхприбыль: что изменится

По требованию Международного валютного фонда, Минфина и Национального банка Украины ставка налога на сверхприбыль банков будет изменена уже в 2023 году.

Законопроект №9656-д, в котором предлагается обложить дополнительным налогом сверхприбыль украинских банков, был поддержан Верховной Радой 21 ноября во втором чтении и в целом. Законопроект поддержали 229 народных депутатов, сообщил в своем Telegram-канале парламентарий Ярослав Железняк.

По информации нардепа, ставку налога для банков повысят с 18% до 50%, поскольку на этом настояли Международный валютный фонд (МВФ), Минфин и Национальный банк Украины (НБУ).

Такая ставка будет применяться для налогообложения прибыли банков за 2023 год. Уже с 2024 года базовая ставка налога на прибыль для банков составит 25%.

"По данным Министерства финансов, изменения только за 2023 год принесут бюджету 24-25 миллиардов гривен. Дальше это будет 6-7 миллиардов", — сказано в сообщении Железняка.

Налогообложение банков по-новому: предыстория

Законопроект №9656-д, где появилось предложение увеличить налог на прибыль для украинских банков с 18 до 36% в 2024 и 2025 годах, Верховная Рада приняла в первом чтении 19 октября 2023 года. В пояснительной записке к проекту закона отмечалось, что благодаря изменениям будет легче добиться социальной справедливости.

"Принятие законопроекта позволит обеспечить достижение социальной справедливости относительно налогообложения сверхприбылей банков в условиях военного положения. Кроме того, временное увеличение налоговой нагрузки на банки позволит увеличить доходы государственного бюджета Украины и, соответственно, будет способствовать обеспечению оборонных потребностей государства", — говорится в документе.

В последствии в документ были внесены правки. В частности, было решено, что налогообложение будет применяться не только с 2024 года, но и за 2023 год.

Отметим, как свидетельствуют данные Национального банка, в период с января по сентябрь 2023 года украинские банки получили 109,855 миллиардов гривен прибыли после налогообложения.

На вершине рейтинга оказался государственный "ПриватБанк", доходы которого составили 43,373 миллиарда гривен. На втором месте еще один госбанк — "Ощадбанк", прибыль которого составила 14,176 миллиарда.

За лидерами расположились банки с иностранным капиталом:

Райффайзен Банк — 6,136 млрд гривен;

Укрсиббанк — 5,681 миллиарда гривен;

частный банк ПУМБ — 5,664 миллиарда гривен.

Напомним, на днях в Нацбанке сообщили, какое количество отделений банков будут принимать посетителей и оказывать финуслуги зимой при длительных блэкаутах. Также Фокус рассказывал, что в Украине даже во время войны происходит финансовый мониторинг. Но у банков есть право заблокировать средства клиентов и для этого существует пять основных причин.