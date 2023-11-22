"Потери будут намного больше": в ООН подсчитали ущерб Украине от вторжения ВС РФ

Помощник генсека ООН Мирослав Енча заявил, что сейчас послевоенное восстановление Украины оценивается в 400 миллиардов долларов, однако это предварительные подсчеты, поскольку война с РФ продолжается.

Война России против Украины продолжается уже больше года, но деньги у Кремля все никак не заканчиваются, несмотря на международные санкции. Поэтому Москва продолжает наносить огромный ущерб нашей стране ежедневными обстрелами, которые уничтожают инфраструктуру. Тем временем Организация Объединенных Наций, украинское правительство, Всемирный банк и Европейский Союз вместе подсчитали, сколько денег понадобится на послевоенное восстановление Украины. Об этом пишет Укринформ.

Так, по словам помощника Генсека ООН Мирослава Енчи, только по предварительным подсчетам, на восстановление Украины понадобится сумма более чем в 400 миллиардов долларов.

"Потери от войны в Украине, вероятно, будут намного больше, чем уже подтвержденные, поскольку нет никаких признаков прекращения насилия. Более того, есть опасения, что нападения на мирное население и объекты гражданской инфраструктуры могут усилиться в холодные месяцы.", — сказал он.

Результаты подсчета будут использованы для определения приоритетов инвестиций в восстановление и реконструкцию страны уже в следующем году.

Тем временем ООН совместно с партнерами продолжают реализовывать план реагирования на зиму, в рамках которого на помощь могут рассчитывать 1,7 миллиона человек.

Как отметил Енча, по состоянию на сегодня помощь получили около 360 тысяч человек. Для того чтобы помочь оставшимся людям, необходимо еще 435 миллионов долларов. За эти деньги будут отремонтированы дома, закуплена зимняя одежда, отопительные приборы и топливо. Также будут отремонтированы системы централизованного водоснабжения и отопления.

Помощник Генсека ООН добавил, что организация предоставила гуманитарную помощь уже более 10 миллионам человек в 2023 году. В ООН планируют увеличить охват до 11 миллионов человек до конца года.

Но почти четыре миллиона украинцев, которые проживают на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, остаются без гуманитарной помощи, поскольку представителей организации не пропускают в эти регионы российские оккупанты.

"Международное сообщество должно сохранить свое внимание к Украине и положить конец страданиям, вызванным этой войной", — подчеркнул Мирослав Енча.

Ранее Фокус писал о том, что россияне разрушили 116 тысяч гражданских объектов, за которые РФ заплатит после войны. Также напомним, что Украина собирается взыскать с России репарации на сумму не менее 300 млрд долларов. Эти деньги — эквивалент замороженных активов Банка РФ в странах "Большой семерки".