Рада разрешила украинцам избавиться от российских и белорусских рублей: но есть нюанс

Вырученные от продажи рублей гривны можно будет направить на хозяйственную деятельность и на то, чтобы уплатить налоги.

Украинцам разрешили единоразово продать белорусские и российские рубли со счетов в банках-резидентах через нероссийские и неподсанкционные банки. Сделать это можно до конца 2024 года, но только в безналичной форме. Об этом говорится в поправке №62 к закону о совершенствовании государственного регулирования рынков финансовых услуг №9422.

По информации агентства "Интерфакс-Украина", за соответствующую правку депутаты проголосовали 22 ноября 2023 года. Так, граждане Украины получили возможность до 31 декабря следующего года единовременно продать российские и белорусские рубли в безналичной форме со счетов в банках-резидентах. Речь о средствах, которые оказались заблокированными после полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину. Избавиться от денег можно через нероссийские и неподсанкционные банки.

В тексте документа также сказано о том, что операция состоится при двух условиях. А именно:

банки-нерезиденты не могут быть финучреждениями России, Республики Беларусь и/или подсанкционными банками;

продажа (обмен) состоится по заявлению клиента банка один раз по каждому из видов валюты – российских и белорусских рублей.

Как отметил народный депутат Андрей Мотовиловец, при публикации закона ко второму чтению состоялись консультации с Национальным банком.

"Правка касается украинских налогоплательщиков, у которых есть заблокированные счета в рублях. Появится возможность единовременно их продать, получить гривны, и с помощью этих денег поддержать хозяйственную деятельность, уплатить налоги", — объяснил он.

Украинцам выплатили замороженные активы банков РФ

С помощью арестованных средств "дочек" российских банков в Украине была частично профинансирована государственная программа "єВідновлення", в рамках которой украинцам выплачивают компенсацию за разрушенное или поврежденное во время боевых действий жилье. По словам главы комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елены Шуляк, наибольшая использованная сумма была от "дочки" российского "Сбербанка", которая работала в Украине.

"Для выплаты компенсаций мы использовали только арестованные средства российских банков, которые работали на территории Украины. Самая большая сумма была от "дочки" российского "Сбербанка", которая работала в Украине", – рассказала она.

Тем временем напомним, что Нацбанк Украины анонсировал очередной этап смягчения валютных ограничений. Как отметил глава регулятора Андрей Пышный, новые изменения помогут "сделает жизнь бизнесу более легкой".