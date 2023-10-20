Украинцам выплатили замороженные активы банков РФ: на что потратили средства

Самую большую сумму денег забрали у дочки российского "Сбербанка", которая ранее работала в разных регионах Украины.

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Украинское правительство в рамках выплаты компенсации гражданам за разрушенное или поврежденное во время боевых действий жилье, использовало арестованные средства российских банков, работавших в нашей стране до полномасштабной агрессии. Об этом сказала 20 октября 2023 года глава Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, Елена Шуляк.

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По ее словам, наибольшая использованная сумма была от дочки российского Сбербанка, которая работала в Украине. Шуляк говорит, что российские активы, которые сейчас заморожены в других странах мира, в конце концов отдадут Украине. Эти деньги, в том числе, будут потрачены на украинцев, которые пострадали от войны.

"По состоянию на сегодняшний день для выплаты компенсаций мы использовали только арестованные средства российских банков, которые работали на территории Украины. Самая большая сумма была от дочери российского "Сбербанка", которая работала в Украине", – рассказала она.

Государственная программа "єВідновлення", в рамках которой украинцам выплачивают до 200 тысяч гривен для ремонта поврежденного жилья, стартовала в мае 2023 года. Правительство помогало украинцам, у которых:

жилье было повреждено после 24 февраля 2022 года;

постройка была неоккупированной территории, где не ведутся боевые действия;

квартира или дом невозможно восстановить;

не было отремонтировано самостоятельно.

На выплаченную компенсацию украинцы покупали необходимые для себя строительные материалы. На освоение этих средств дается год.

А в последний месяц лета начался новый этап "єВідновлення", и украинцы начали регистрировать заявление на компенсацию за разрушенное имущество. Жилищные сертификаты, на которых есть средства на покупку нового жилья, предоставляют:

украинцам, жилье полностью разрушено после начала вторжения 24 февраля 2022 года;

гражданам, жилье которых не подлежит восстановлению невозможно;

лицам, у которых здания расположены на территории, где не происходят активные боевые действия, и на неоккупированной территории.

До этого украинцы подавали заявки в "Дії" по ремонту именно только поврежденного имущества.

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Тем временем 17 октября премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в первые дни 2024 года начнется третий этап государственной программы "єВідновлення". Получить компенсацию смогут те граждане, которые ремонтировали поврежденное жилье за собственные деньги.

Напомним, Фокус уже объяснял, как украинцы могут самостоятельно подсчитать компенсацию за уничтоженный дом.