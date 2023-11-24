В выплате отказано. Почему власть хочет изменить порядок предоставления помощи вынужденным переселенцам

Ранее для получения помощи ВПЛ достаточно было справки о постановке на учет, то есть имел значение сам факт внутреннего перемещения. Но с недавних пор в правительстве и парламенте начали разрабатывать четкий перечень оснований для отказа в назначении или отмене помощи на основе имущественных критериев. Что это будет означать для тех, кто из-за агрессии РФ стал беженцем в собственной стране?

Украинцы, которые из-за боевых действий вынуждены были покинуть дома, имеют право на помощь от государства. Условия предоставления государственной помощи этим категориям населения со времени начала широкомасштабного вторжения претерпевали изменения. Кроме того, в Раде зарегистрировали новый законопроект №9653, который также предлагает откорректировать критерии отмены выплат переселенцам. Фокус узнал, как сейчас происходит назначение помощи, что изменится в случае принятия инициативы и какая помощь от государства действительно улучшит жизнь тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации.

Кто в Украине имеет право на получение выплаты ВПЛ

Государственная помощь внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) на проживание регламентируются постановлениями КМУ от 20 марта 2022 года № 332 "Некоторые вопросы выплаты помощи на проживание внутренне перемещенным лицам" и от 11 июля 2023 № 709 "Некоторые вопросы поддержки внутренне перемещенных лиц". Выплата помощи на проживание предоставляется тем ВПЛ, которые

переместились с территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия;

временно оккупированных Российской Федерацией;

имеют разрушенное или непригодное для проживания жилье.

"Чтобы получить эту помощь, прежде всего, нужно иметь доказательства факта внутреннего перемещения, которые удостоверяются справкой о постановке на учет внутренне перемещенных лиц", — говорит юрист RIYAKO&PARTNERS Екатерина Голубцова Фокусу.

Люди, которые переместились с территорий ведения боевых действий, имеют право на помощь от государства

Для получения справки совершеннолетнее или несовершеннолетнее ВПЛ обращается лично, а малолетний ребенок, недееспособное лицо или лицо, дееспособность которого ограничена, — через законного представителя с заявлением о постановке на учет в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения районных, районных в г. Киеве госадминистраций, исполнительных органов городских, районных в городах советов. Заявление о постановке на учет и включение в Единую информационную базу данных о внутренне перемещенных лицах при наличии технической возможности может подаваться также через Единый государственный вебпортал электронных услуг Дія.

С 1 ноября 2023 года помощь стала срочной. Тем, кто впервые обратится, ее назначат на шесть месяцев, и не на человека, а на семью. "Для оформления выплат ВПЛ теперь должен обращаться один человек от всей семьи, а не каждый член семьи отдельно", — уточнила юрист. Помощь назначается с учетом доходов и имущественного положения семьи ВПЛ, а не на каждого члена семьи. Денежная помощь выплачивается ежемесячно одному из членов семьи. Ее размер остался неизменным:

для лиц с инвалидностью и детей — 3 000 гривен;

для других лиц — 2 000 гривен.

Согласно постановлению №709, с 1 августа выплаты помощи ВПЛ автоматически продлили тем, кто ее уже получал, на один шестимесячный период, за исключением тех, кто:

находился за границей более 30 календарных дней подряд;

отбывает наказание в местах лишения свободы;

осужден за отдельные виды преступлений против основ национальной безопасности или объявленных в розыск;

вернулся к покинутому месту жительства.

Кроме того, это постановление предусмотрело верификацию по "имущественным критериям". "Стало важно учитывать имущественное положение получателя при назначении помощи. Это означает, что финансовая ситуация лица теперь влияет на решение о предоставлении помощи", — сказала Екатерина Голубцова.

Правительство начало учитывать имущественное положение переселенцев для назначения или продолжения выплат ВПЛ

Она уточнила, что выплаты могут не продлить после 6-месячного периода лицам, которые приобрели новое транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее 5 лет, или имеют на депозитном банковском счете средства в общей сумме более 100 тыс. грн; приобрели иностранную валюту, а также банковских металлов на общую сумму более 100 тыс. грн. Эти же "имущественные критерии" за три месяца до обращения учитываются при назначении помощи ВПЛ. Вместе с тем, помощь может быть продлена автоматически еще на один шестимесячный период, если в семье:

дети с инвалидностью;

лица, которые ухаживают за лицом с инвалидностью;

лица пенсионного возраста;

лица, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет;

несовершеннолетние и малолетние дети, прибывшие без сопровождения законного представителя;

если совокупный доход на одного члена семьи не превышает четырех прожиточных минимумов (на 1 января 2023 — 10 356 грн).

Закрепление критериев и увеличение лимитов на покупки: что предлагает законопроект №9653

Согласно пояснительной записке законопроекта №9653, его целью является закрепление на уровне закона Украины основных критериев для получения внутренне перемещенными лицами помощи на проживание. В целом идея закрепить критерии в законодательстве рациональна. "Ведь закон нельзя так быстро менять в ручном режиме, как это делают в Кабинете министров. Это определенная гарантия стабильности в определении оснований отказа в предоставлении помощи", — сказал Фокусу юрист Ростислав Кравец.

Депутаты предлагают закрепить основания для отказа в выплатах в законе Фото: 24 Канал

Однако закрепить критерии предлагается в несколько ином, чем предусмотрено в постановлениях, виде. Как отмечают авторы инициативы, постановление КМУ №709 не принимает во внимание тот факт, что "определенное лицо в течение трех месяцев перед обращением могло осуществить существенные расходы или оплатить услуги на сумму от 100 тыс. грн одним платежом, однако в этот же период в результате вооруженной агрессии, например, попаданием ракеты в дом, может потерять собственное движимое или недвижимое имущество, другие материальные ценности".

Кроме того, сейчас не учитывается возможность помощи гражданам, которые стали ВПЛ из-за техногенной катастрофы на Каховской ГЭС, поскольку часть территорий Херсонской области является деоккупированной. Проектом закона предлагается внести изменения в ЗУ "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц", в частности:

дополнить категории ВПЛ, имеющих право на получение помощи на проживание, лицами, которые переместились с территорий техногенных аварий и катастроф, вызванных вооруженной агрессией РФ против Украины;

определить, что помощь назначается на каждого члена семьи в закрепленном размере без ограничения максимального размера;

не учитывать размер полученной помощи при исчислении совокупного дохода семьи для всех видов социальной помощи, предоставляемых в соответствии с законодательством.

Итак, депутаты предлагают закрепить такой перечень оснований для отказа в назначении или прекращении выплат ежемесячного пособия:

ВПЛ снято с учета ;

; лицо вернулось к покинутому месту жительства;

к покинутому месту жительства; был выявлен факт предоставления ВПЛ недостоверной информации или неуведомления об изменении обстоятельств, влияющих на назначение помощи;

или неуведомления об изменении обстоятельств, влияющих на назначение помощи; находятся за границей более 30 календарных дней подряд (в 30-дневный период пребывания за границей не включаются дни служебной командировки, оздоровления детей, стажировки, лечения и др., что подтверждается соответствующими документами);

более 30 календарных дней подряд (в 30-дневный период пребывания за границей не включаются дни служебной командировки, оздоровления детей, стажировки, лечения и др., что подтверждается соответствующими документами); имеет на депозитном банковском счете (счетах) средства в общей сумме, превышающей 200 тыс. гривен, или облигации внутреннего государственного займа, срок погашения которых наступил или определен моментом предъявления требования, на общую сумму, превышающую 200 тыс. гривен;

банковском счете (счетах) средства в общей сумме, превышающей 200 тыс. гривен, или облигации внутреннего государственного займа, срок погашения которых наступил или определен моментом предъявления требования, на общую сумму, превышающую 200 тыс. гривен; ВПЛ во время получения помощи осуществила на сумму, превышающую 200 тыс. гривен, покупку земельного участка, квартиры (дома), другого недвижимого имущества, ценных бумаг и других финансовых инструментов, виртуальных активов, других товаров долгосрочного потребления (кроме строительных материалов, если у лица повреждено/уничтожено жилье, и автомобилей );

земельного участка, квартиры (дома), другого недвижимого имущества, ценных бумаг и других финансовых инструментов, виртуальных активов, других товаров долгосрочного потребления ); внутренне перемещенное лицо отбывает наказание в местах лишения свободы ;

; осуждено за совершение уголовного преступления , предусмотренного статьями 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), 111 (государственная измена) или частями третьей — восьмой статьи 111՛ 5 УКУ (коллаборационизм), или объявлены в розыск в случае получения такой информации;

, предусмотренного статьями 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), 111 (государственная измена) или частями третьей — восьмой статьи 111՛ 5 УКУ (коллаборационизм), или объявлены в розыск в случае получения такой информации; есть заявление ВПЛ о прекращении выплат.

Таким образом, законодатель предлагает не прекращать выплату помощи, если по результатам верификации установлено наличие депозита на сумму до 200 тыс. грн, а не 100 тыс. грн, а также факт покупки товаров до 200 тыс. грн и автомобиля.

Консолидация данных и переезд по требованию рынка труда: как правительство может улучшить поддержку переселенцев

Общее количество ВПЛ в стране — 4,9 млн, в том числе 3,6 млн — с начала широкомасштабного вторжения. Из них 2,6 млн получают выплаты. Всего в этом году на финансирование программ для поддержки ВПЛ было выделено более 82,7 миллиарда гривен, на следующий год сумма примерно такая же. Формирование критериев для непродления выплат продиктовано необходимостью предупредить злоупотребления среди получателей помощи — с одной стороны, а также актуализировать перечень лиц, которые действительно нуждаются в поддержке.

Правительство должно сконцентрировать поддержку на тех ВПЛ, которые в ней действительно нуждаются, говорят специалисты Фото: УНИАН

"Есть такие ВПЛ, которые реально нуждаются в помощи. По официальным данным, около 70% ВПЛ живут исключительно на государственную помощь. Это не означает, что есть масштабные злоупотребления, но определенная часть, очевидно, есть. Поскольку количество таких людей немалое, а бюджетные средства ограничены, нужны изменения. Плюс есть ВПЛ, которые зарегистрировались полтора года назад, а за это время их статус как-то изменился — приобрели жилье, вышли на работу. То есть человек стал финансово самостоятельным. Поэтому лучше сконцентрировать поддержку на тех, кто не может это сделать, потому что, скажем, нетрудоспособны", — прокомментировал Фокусу эксперт по вопросам финансов Ярослав Жалило.

Структура потребления у малообеспеченных людей другая, поэтому для них отдельно нужно рассчитывать индекс потребительских цен и исходя из этого пересматривать прожиточный минимум

По мнению экономиста Бориса Кушнирука, действующие и предложенные имущественные критерии не показательны. "В условиях проблем с финансированием государственного бюджета, пытаемся сократить количество лиц, которые будут нуждаться в социальных выплатах. Но по большому счету, 200 тысяч гривен — это небольшие средства, как и 100 тысяч. Например, 100 тысяч лежит на депозите под 15% годовых. Эти 15 тыс. гривен обеспечивают покрытие человеку на год? Вряд ли. Думаю, нужно "танцевать" не от суммы депозита, а от дохода человека", — сказал он Фокусу.

При этом, эксперты отметили: доход следует сопоставлять с реальным прожиточным минимумом и рассчитывать не один показатель инфляции, а три — для трех социальных групп. "Потому что структура потребления у малообеспеченных людей совсем другая, чем в целом. Для них отдельно нужно рассчитывать индекс потребительских цен и исходя из этого пересматривать прожиточный минимум", — рассказал в комментарии Фокусу экономист Борис Кушнирук.

Государство может улучшить поддержку ВПЛ, в частности, помогая с трудоустройством Фото: pexels.com

Вместе с тем, для релевантного охвата граждан соцзащитой в стране следует консолидировать данные о получателях всех видов пособий от государства. "Если есть реестр, знаете, какой доход, то можете определить, кому какую помощь надо предоставить. У нас разные реестры, поэтому кто, сколько получает и почему — не знает никто. Это сделано сознательно, чтобы увеличить возможности для злоупотреблений", — убежден Кушнирук.

Правительство должно наконец создать единый реестр получателей всех видов соцпомощи, говорят эксперты

Требует улучшения и работа с трудоустройством ВПЛ. Так, из 40,1 тыс. переселенцев, которые в январе — сентябре имели статус безработного, новое рабочее место при содействии службы занятости нашли 12 тысяч. Для того, чтобы помочь трудоспособным переселенцам стать на ноги, по мнению Ярослава Жалило, нужно:

громадам — создать адекватный реестр ВПЛ с данными о том, кто эти люди, с какими специальностями;

сопоставлять их профили с потребностями на рынке труда в громаде и рекомендовать переезд в регионы, где в них есть потребность;

правительству — ввести квоты на трудоустройство ВПЛ.

Также громадам нужно обмениваться опытом по работе с ВПЛ. "Рассказывать, кто и как устраивает хабы для эвакуированных беженцев, помогает предпринимателям с релокацией, с открытием сервисных микропредприятий — чтобы способствовать людям, которые могут работать", — подытожил эксперт.