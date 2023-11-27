Временная защита для беженцев: сколько еще украинцы могут находиться в Германии

Статус временной защиты для беженцев из Украины продлится еще год. Как сообщили в Министерстве внутренних дел ФРГ, отныне он будет действовать до начала марта 2025 года.

Германия продлила срок временной защиты для беженцев из Украины еще на год, то есть до 4 марта 2025 года. Об этом говорится в постановлении Министерства внутренних дел Германии.

Как указано в документе, основанием для дальнейшего продления временной защиты украинцев в Германии является аналогичное решение Евросовета, которое было принято в конце сентября 2023 года.

Нужны ли дополнительные документы для продления статуса беженцам

Статус временной защиты продлевается автоматически, украинцам не нужно ни подавать заявление, ни посещать иммиграционные органы для оформления процедуры.

Продление статуса для украинцев происходит автоматически, что позволяет разгрузить миграционные службы и сэкономить около 10 млн евро государственных средств, подсчитали в министерстве.

Министр внутренних дел Нэнси Фезер заверила, что Германия будет продолжать защищать украинцев и поддерживать Украину до тех пор, пока продолжается война, развязанная Россией.

"Те, кто был вынужден бежать от кровопролитной войны Путина, и в дальнейшем будут в безопасности с нами и будут иметь доступ к образованию и рынку труда. Мы и в дальнейшем будем защищать жизни многих людей из Украины — пока будет продолжаться эта ужасная война", — говорится в заявлении руководительницы.

Напомним, что по состоянию на ноябрь 2023 года в Германии проживают около 1,1 миллиона украинских беженцев. Почти 350 тысяч из них — дети и молодежь до 18 лет, а около двух третей совершеннолетних — женщины. И помощь для беженцев в Германии щедрее, чем в других странах Союза. Однако с 2024 года там сократят выплаты всем беженцам, чтобы снизить нагрузку на местные бюджеты и сократить количество мигрантов, которые не ищут работу в стране.

Фокус уже писал, кто из украинцев имеет право на международную финансовую помощь от Эстонского совета по делам беженцев. По заявлению ведомства, должны выплатить 3,6 тысячи гривен в течение трех месяцев.