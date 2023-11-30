Новые правила для ФЛП: что теперь нужно делать с 1 декабря

ФЛП должны приготовиться, потому что с 1 декабря 2023 года требования к назначению платежа для уплаты единого налога изменятся. Как юридическим, так и физическим лицам-предпринимателям нужно узнать о новых правилах.

Юридических и физических лиц-предпринимателей с 1 декабря 2023 года ждут нововведения относительно назначения платежей. В платежках "Назначение платежа" нужно будет указывать код уплаты налогов и ЕСВ, а также название налога или ЕСВ и период, за который он уплачивается. Об этом пишет Фокус со ссылкой на приказ Министерства финансов Украины №148 от 22.03.2023 года.

В декабре в реквизите платежек под названием "Призначення платежу" нужно указывать следующее:

код уплаты налогов и ЕСВ;

название налога или ЕСВ и период, за который он уплачивается.

Как видим, обязательных полей теперь будет только два. А вот 1 поле — для плательщиков на единый счет.

Для уплаты ЕН ФЛП 1 и 2 групп в поле "Призначення платежу" следует указать: 101 единый налог за ноябрь 2023 года.

Уплата ЕСВ указывается подобным образом: 101 ЕСВ за ІѴ квартал 2023 года.

Как ФЛП нужно заполнить назначение платежа по новым правилам: пример

Для уплаты ЕН 1 и 2 группам в поле под названием "Призначення платежу" укажите: 101 единый налог за ноябрь 2023 года.

Уплата ЕСВ указывается похоже: 101 ЕСВ за ІѴ квартал 2023 года.

Наказание в случае несоблюдения

Пока в законодательстве Украины не предусмотрено наказание в виде штрафов для налогоплательщиков, которые допустят ошибки при заполнении реквизита "Назначение платежа" в платежном поручении в случае уплаты налогов, сборов, бюджетных платежей или единого взноса на социальное страхование (ЕСВ) на счета, которые не являются бюджетными, а также на единый счет.

Напомним, Фокус уже писал о проекте закона №10166, где говорится о введении нового налогового режима для неофициально занятых лиц с базовой ставкой 6% от дохода. В то же время есть информация, что это вряд ли найдет поддержку среди депутатов в парламенте, как считает украинский эксперт Роксолана Пидласа.

Ранее стало известно, что в ОП решили отказаться от налоговой реформы, в рамках которой должны снизиться ставка НДС, налог на прибыль и налог на доходы физлиц (НДФЛ) до 10%.