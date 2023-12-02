Можно и без холодильника: как сохранить продукты в квартире без электричества

Ожидание вероятных отключений электроэнергии этой зимой мотивирует искать жителей многоэтажек ответы на непростые вопросы. Один из таких — как сохранить продукты питания без холодильника. Фокус исследовал, какими могут быть варианты.

Украинцы привыкли иметь запасы продуктов "на всякий случай", но уже почти два года квартиры некоторых сограждан напоминают настоящие продуктовые склады с набором консервов и каш быстрого приготовления. Да и холодильники наполнены под завязку. Все это охлажденное и замороженное добро находится под постоянным риском отключения электричества, ведь враг продолжает атаковать мирные города Украины. Сохранить свежесть продуктов на протяжении возможного блэкаута поможет опыт поколений, ведь наши предки как-то обходились без холодильников.

Запасной вариант: готовим сумку-холодильник

В собственном доме можно вполне обойтись без холодильника, храня продукты, например, в подвале, в погребе, в прохладном помещении веранды или просто в ящике возле дома. А некоторые говорят, что можно воспользоваться даже колодцем.

Продукты на балконе можно хранить только при условии "правильной" погоды

У жителей многоэтажек ни колодца, ни погреба нет. Остается балкон, но при условии "правильной" погоды. Поэтому, приходится искать другие универсальные выходы, которыми вполне могут стать термосумка или сумка-холодильник.

Места для хранения продуктов на киевских балконах немало Фото: ТСН

Сразу отметим, что это разные вещи, хотя продавцы магазинов часто уверяют покупателей в обратном. Термосумка (от 150 грн в украинских магазинах) действует по принципу обычного термоса, то есть, как может, поддерживает имеющуюся температуру продуктов, которые в нее положили. Но охлажденная еда в термосумке холоднее не станет.

Сумка-холодильник — это теплоизолированный контейнер, температура которого поддерживается специальными аккумуляторами холода (от 160 грн). Максимальная продолжительность действия — сутки, после чего температура внутри сумки начинает приближаться к температуре окружающей среды. Сумки-холодильники отличаются по форме, размеру, материалу, количеству аккумуляторов — можно выбрать на свой вкус и кошелек.

Сумку-холодильник можно сделать самостоятельно из обычной спортивной сумки, утеплителя (например, вспененного полиэтилена) и широкого двустороннего скотча

В Сети можно легко найти инструкцию, как сделать сумку-холодильник своими силами из обычной спортивной сумки, утеплителя (например, вспененного полиэтилена) и широкого двустороннего скотча. В качестве "аккумуляторов" выступают замороженные пластиковые бутылки с солевым раствором (6 столовых ложек соли на литр воды). Хотя, конечно, большинству подойдет вариант приобретения уже готовой сумки.

У многих термосумка может быть дома — летом с ней удобно ездить на пикник летом Фото: pexels.com

Кстати, современные сумки-холодильники работают на аккумуляторных батареях, что позволяет держать холод внутри до 12 часов. Такой девайс можно приобрести за 700-1500 гривен. А вот если сумка не имеет аккумуляторного питания, надо заранее позаботиться об охладителях — держать их в морозилке до того времени, когда произойдет отключение электроэнергии, а тогда переместить охладители вместе с продуктами в сумку.

Сохраняем молочные продукты: к молоку добавляем соду, а масло заливаем соленой водой

Сумка-холодильник — это как "скорая помощь": эффективно, но ненадолго. А сохранить свежесть продуктов на более длительное время помогут "народные советы", которым можно доверять. Ведь наши прабабушки как-то обходились без холодильников.

Твердый сыр без холодильника хорошо сохранится в льняном полотенце, смоченном в соленой воде Фото: Freepik

Например, твердый сыр без холодильника хорошо сохранится в бумажном или льняном полотенце, смоченном в соленой воде. Завернув сыр в такое полотенце, можно положить его в пакет или контейнер. Кроме того, сыр можно нарезать на небольшие куски и положить в посуду с солевым раствором, но перед употреблением его обязательно нужно будет промыть в прохладной воде.

Сливочное масло можно положить в стеклянную банку и залить сверху соленой водой. Так оно останется свежим, по меньшей мере, неделю.

Чтобы продлить "жизнь" молока, его нужно прокипятить, добавив немного соды. После кипячения перелить молоко в стеклянную банку, поместить ее в таз с холодной водой, которая будет доходить до половины. Затем накрыть смоченной в воде салфеткой или полотенцем, оставив края в воде, и поставить всю эту конструкцию в темное место на сквозняке. Вода будет испаряться и поддерживать низкую температуру. Терпения на такой способ хранения хватит не у каждого. Поэтому, во многих случаях лучшим вариантом будет купить сухое молоко, которое хранится годами, если его держать в герметичной емкости и сухом прохладном месте.

Сохраняем мясные и рыбные продукты: в уксусе или в горчице

Мясо можно завернуть в ткань, пропитанную уксусом, положить в кастрюлю с крышкой и убрать в темное место. Перед приготовлением мясо следует хорошо промыть водой.

Свежее мясо без холодильника можно сохранить несколько дней, намазав его горчицей или хорошо обсыпав солью и перцем. Фактически, таким образом мясо маринуется, после чего его можно запечь в духовке.

Лучше сохраняет свежесть мясо, отделенное от кости

Также народный опыт говорит, что кусок мяса можно хорошо сохранить, если обложить его со всех сторон листьями свежей крапивы или хрена. Более "зимний" и городской способ — обложить мясо чесноком или луком. А еще можно его натереть соком лимона, плотно набить в кастрюлю с крышкой и поставить в прохладное место (конечно, балкон подойдет лучше всего).

Если нужно сохранить замороженное мясо, его надо завернуть в несколько слоев газеты, затем в старую одежду или одеяло. Чем больше слоев, тем дольше мясо не растает. Лучше сохраняет свежесть мясо, отделенное от кости.

Всеми этими способами можно хранить и рыбу. А вот что касается колбасы, то при комнатной температуре нельзя хранить вареную колбасу, ливерную продукцию, ветчину, домашнюю колбасу из мяса и кровянку. Копченая колбаса в сухом темном проветриваемом помещении может продержаться до 4 дней. Дольше всего без холодильника хранится сырокопченая колбаса, потому что в ней мало влаги и много специй. В сухом проветриваемом помещении при температуре до плюс 15 градусов сырокопченая колбаса с неповрежденной оболочкой может храниться до месяца.

При комнатной температуре нельзя хранить вареную колбасу, ливерную продукцию, ветчину, домашнюю колбасу из мяса и кровянку Фото: Freepik

Сохраняем яйца: дополнительно ничего делать не надо

В Сети можно найти несколько трудоемких советов по хранению яиц — обмазать каждое яйцо маслом, завернуть в пергамент или засыпать песком. Но правда в том, что на самом деле яйца прекрасно хранятся при комнатной температуре. Единственное условие — их не надо мыть. В этом случае яйца вполне пролежат в отключенном холодильнике до четырех недель, и дополнительно делать ничего не надо.

Яйца прекрасно хранятся при комнатной температуре, если их не мыть Фото: Freepik

Некоторые считают, что сваренные яйца хранятся дольше сырых, и ошибаются. Срок хранения вареных яиц при комнатной температуре — не более трех суток, они и в холодильнике больше недели не продержатся.

Сохраняем зелень и овощи: заворачиваем в бумагу и делаем "букеты"

Салат, укроп, петрушку и другую зелень можно просто поставить в воду как обычный букет. При условии регулярной смены воды такой букет простоит несколько дней.

Есть еще один хороший способ сохранить любую зелень. Ее нужно помыть, стряхнуть воду и сложить в стеклянную банку с закручивающейся крышкой. Так зелень сохранится минимум неделю даже в отключенном холодильнике.

Что касается овощей и фруктов, прежде всего, напомним о тех, которые будут храниться дольше всего при комнатной температуре. Это картофель, свекла, морковь, капуста, чеснок, лук, тыква, а также яблоки.

Если правильно разложить овощи и фрукты, они останутся свежими и без холодильника Фото: Getty Images

Другие овощи и фрукты можно хранить в выдвижных ящиках холодильника, предварительно застелив их бумажными полотенцами. Полотенца продлят жизнь продуктов даже при постоянных отключениях холодильника — они впитают лишнюю влагу. Если каждый немытый овощ завернуть в бумагу отдельно и положить в контейнер, они останутся свежими в течение, по меньшей мере, десяти дней.