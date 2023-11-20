Вареное или омлет. Как приготовить яйца, чтобы получить максимум пользы для здоровья

Вареные яйца и омлет — простой и удобный способ накормить свой организм белком, но вопрос в том, какой из этих способов имеет большую питательную ценность и принесет вашему организму больше пользы.

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Яйца богаты белком — важнейшим питательным веществом, необходимым для роста и развития организма. Особенно это важно для тех, кто активно занимается спортом и стремится нарастить мышцы. Казалось бы, какая разница, в каком виде есть яйца, но часто возникают споры о том, что полезнее: вареное яйцо или омлет. Об этом пишет OnlyMyHealth.

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Вареные яйца

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Вареные яйца – это отличный источник белка, который необходим для развития и восстановления мышц. В двух средних куриных яйца содержится более 12 г белка. Помимо этого в яйце много витаминов А и D, витамина В12, железа, цинка, кальция и магния. Согласно исследованию, опубликованному в Американском журнале клинического питания, яйца богаты антиоксидантами, которые предотвращают возрастную дегенерацию глаз.

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Обычное вареное яйцо содержит минимум калорий, что делает этот продукт диетическим — идеальным вариантом для тех, кто следит за своим здоровьем и борется с лишним весом.

В желтках содержится большое количество холестерина. Тем не менее издательство Harvard Health Publishing сообщило, что недавние исследования показали, что холестерин в нашем организме в первую очередь вырабатывается печенью путем преобразования насыщенных и трансжиров. Диетический холестерин не может существенно влиять на уровень холестерина в крови, а значит не может спровоцировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инсульт.

Омлет

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Из яиц можно приготовить сытный омлет, добавив в него различные ингредиенты, например, овощи или сыр. Однако содержание белка будет варьироваться в зависимости от добавленных ингредиентов.

Если в омлет добавить овощи, это будет очень питательное и полезное блюдо, но дополнительные ингредиенты, такие как сыр и масло, могут сделать омлет слишком калорийным и жирным.

Содержание холестерина в омлете зависит от того, сколько яиц вы использовали для его приготовления. Регулировать количество холестерина можно, изменяя количество белков и желтков в омлете.

Жарить или варить?

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В дебатах о вареных яйцах и омлетах ответ зависит от того, как вы готовите омлет. Если сравнивать питательный профиль, то оба варианта одинаково полезны, однако, омлет вы можете готовить без дополнительного желтка, тем самым снижая потребление холестерина. Кроме того, омлеты — более удобный способ увеличить потребление питательных веществ, если сочетать их с овощами.

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