Некоторые украинцы получат 4200 гривен надбавки к пенсии: кого это касается

В Украине почти 30% пенсионеров получают выплаты в размере от 2 001 до 3 тысяч гривен, тогда как лишь 10,4% пожилых людей имеют пенсию в размере более 10 тысяч гривен.

Пенсионеры, которые признаны политзаключенными коммунистического режима СССР, имеют право на получение надбавки к пенсии за особые заслуги перед Украиной. Об этом сообщил народный депутат Владимир Вятрович в Facebook.

В мае парламент принял законопроект №8032, который предусматривает предоставление надбавки к пенсиям "борцам за независимость Украины, которые были заключены за свои убеждения". По словам Вятровича, такие пенсионеры имеют право на получение надбавки к пенсии в размере 4200 гривен в месяц с последующей индексацией.

Таким образом на эти доплаты могут рассчитывать диссиденты и те пенсионеры, которые имеют статус борцов за независимость Украины в XX веке, подверглись репрессиям по политическим или религиозным мотивам в форме лишения свободы или принудительного безосновательного помещения здорового человека в психиатрическое учреждение и реабилитированы в установленном законом порядке.

"Там где помнят погибших — будут те, кто защищает живых. Но наконец мы помним еще и живых. Это правильный сигнал украинскому обществу, ветеранам и нынешним борцам за независимость. Украина — государство, которое умеет быть благодарным. Украина чтит своих героев", — сказал Владимир Вятрович.

Размер пенсий в Украине

По информации "24 Канала", в Украине пенсионеры получают следующие выплаты:

29,5% пенсионеров получают от 2001 до 3000 гривен;

23,2% — от 5001 до 10000 гривен;

21,3% — от 3001 до 4000 гривен;

15% — от 4001 до 5000 гривен;

10,4% — более 10000 гривен.

Напомним, с 1 января 2024 года прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, увеличат с 2093 до 2361 гривны. Тогда как индексация всех пенсионных выплат состоится с 1 марта.

Директор Департамента по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации ПФУ Валентина Боршовская заявила, что пенсионеры, которые до 24 февраля 2022 года имели статус ВПЛ и получают выплаты через "Ощадбанк" должны обратиться в ПФУ до 31 декабря. Это нужно для идентификации пенсионеров.