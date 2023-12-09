Действительно ли в Европе нужно "пахать" больше? Главные мифы о работе за рубежом

Многие украинцы считают, что работа в Европе похожа на рабство: все много работают, обеденные перерывы очень короткие, а за соблюдением рабочего графика пристально следят коллеги и обо всех опозданиях и промахах сообщают руководству. Насколько тяжело работать в европейских коллективах, выяснял Фокус.

От заробитчан жители Украины годами слышали истории о тяжелом труде по 12-15 часов в сутки без выходных. При этом, почему-то не учитывали, что это был выбор именно наших трудовых мигрантов, а на самом деле европейский рынок труда устроен немного по-другому. Работающий европеец даже не догадывается, что живет в "рабстве" — времени на отдых ему вполне хватает. Более того: некоторые украинцы, которые сейчас работают за границей, признаются, что о таком графике работы в Украине даже не мечтали. Хотя многое зависит от того, где именно человек работает — на производстве или в офисе.

Фокус вместе с соотечественниками в разных странах разобрал несколько "рабочих мифов".

Миф 1. Чем больше расходов, тем меньше денег остается

О стоимости жизни в разных странах украинцы более-менее осведомлены. Наверное, каждый знает, что продукты, одежда и жилье в Польше, Чехии, странах Балтии дешевле, а, например, в Германии, Австрии, Нидерландах, Скандинавии — дороже. Именно поэтому многие украинские беженцы, делая выбор в пользу той или иной страны, часто отдавали предпочтение более дешевым странам, опасаясь, что расходы в дорогой просто не потянут.

Если работаешь в ІТ, денег хватит и на жизнь в "дорогих" странах Фото: Unsplash

На самом деле, все не совсем так. Одно дело, если человек, живя в Европе, продолжает работать дистанционно в Украине и получает украинскую зарплату. В этом случае, конечно, на жизнь в Германии, Норвегии или Ирландии не хватит (за исключением случаев работы в секторе IT, разумеется).

Но если человек живет и работает в конкретной стране, то, как показывает практика, здесь зависимость другая: чем выше расходы, тем выше уровень жизни и зарплаты в стране, следовательно, тем больше денег у работающего человека остается на руках.

Работая в Германии, можно позволить себе гораздо больше, чем, работая на аналогичной должности в Польше

По данным исследования Миграционной платформы EWL, у большинства украинцев, которые вынужденно находятся в Германии из-за полномасштабного вторжения, после оплаты всех расходов, связанных с пребыванием в стране, остается 494 евро в месяц. Аналогичный опрос в Польше показал, что у 59% граждан Украины после оплаты всех расходов на проживание в Польше остается значительно меньше — около 111 евро. Поэтому, можем сделать вывод, что покупательная способность, то есть количество товаров и услуг, которые человек может купить на минимальную или среднюю зарплату, гораздо важнее цен. И эта покупательная способность в богатых и "дорогих" странах выше. Поэтому, работая в Германии, можно позволить себе гораздо больше, чем, работая на аналогичной должности в Польше.

Миф 2. Если зарплата больше, то и "пахать" приходится больше

Украинцы привыкли доверять рассказам заробитчан о работе в Европе по 12 часов в сутки семь дней в неделю. Но при этом мы забываем, что такой тяжелый труд — часть стратегии украинских трудовых мигрантов "заработать как можно больше за короткое время". Ведь после нескольких месяцев работы "нон-стоп" они на полгода уезжали домой, где таких заработков уже не было.

"В Польше сверхурочная работа считается нормой, однако ни один работодатель не позволит тебе пахать по 80 часов в неделю — это грозит ему большими штрафами, — говорит Светлана, которая уже седьмой год работает в польском Лодзе и за это время сменила около двух десятков рабочих мест. — Когда я первые годы ездила в Польшу, работала на трех работах, чтобы за четыре месяца заработать денег на весь год. Основная работа — на заводе, утром убирала офисные помещения, а в выходные ездила убирать квартиры и дома поляков. Как говорится, работала день и ночь. Подруга меня как-то спросила, красивый ли город Лодзь, а я и не знала, что ответить — я же его и не видела совсем".

Тяжелый труд по 12 часов в сутки 7 дней в неделю — это часть стратегии украинских заробитчан "заработать как можно больше за короткое время"

С весны 2022-го Светлана живет и работает в Лодзе постоянно, поэтому решила работать только на одной работе и жить обычной жизнью. За это время она таки выяснила, что Лодзь — очень красивый исторический город и успела посетить другие польские города.

Лодзь — очень красивый город, но этого можно не увидеть, если работать на трех работах Фото: Фото Наталья Мичковская

"После нескольких лет работы на трех работах, сейчас мне кажется, что я в постоянном отпуске", — признается Светлана.

Другая собеседница Фокуса полгода жила с дочкой в Польше, а потом переехала в Германию. В обеих странах Оксана работала на заводских конвейерах и говорит, что, по ощущениям, на немецком заводе работа легче.

"В Польше мне в основном выпадала работа, которую нужно выполнять стоя, — рассказывает Оксана, — Простоять 8 часов в день с двумя короткими перерывами — это слишком тяжело, к тому же, работа была одна и та же, я уже рук не чувствовала. Возможно, это было связано с тем, что я не нашла общего языка с бригадиром, которая просто игнорировала все мои просьбы поставить меня на другую работу, хотя бы временно".

В Германии на аналогичном конвейере Оксана имеет возможность работать как стоя, так и сидя — на ее выбор. А сейчас она проходит обучение, после которого будет иметь возможность выполнять более квалифицированную работу. Технологии на немецких предприятиях современные, поэтому, по словам Оксаны, работа на производстве легче и комфортнее. Что касается зарплаты, то в Польше женщина получала 25 злотых (примерно 5,7 евро) в час, в Германии — 11,5 евро в час.

Миф 3: Европейцы очень трудолюбивые

Немецкое выражение "Ordnung muss sein" (должен быть порядок) является одним из главных клише, используемых при описании немецкой культуры. Но немцы трактуют его немного не так, как мы.

"Немцы достаточно организованы, особенно если сравнивать с испанцами или итальянцами, но в целом не больше, чем украинцы, — рассказывает дизайнер Мария, которая уже три года работает в мюнхенском офисе, — Когда я только начинала свою работу, были некоторые опасения, что не справлюсь: придется соответствовать известной немецкой пунктуальности, вплоть до секунды выполнять все поручения. На практике же немцы так же в рабочее время и кофе пьют, и поболтать не прочь, а проекты задерживают даже когда этого вполне можно было бы избежать. Всего и надо было поработать несколько дней на пару часов дольше. Но для немцев конец рабочего дня — это святое! Никому и в голову не придет остаться после 17:00. Более того: когда я вначале пыталась поработать до 19:00, чтобы таки закончить проект в срок, мне мягко сказали, что я веду себя нехорошо. Мол, выглядит, словно хочу похвастаться своим трудолюбием, а местные этого не любят".

В европейских офисах работают исключительно в рабочее время: никому и в голову не придет остаться после 17.00 Фото: Jacob Lund/Shutterstock

Те, кто работали не на производстве, а именно в офисах Польши и Германии, часто говорят о том, что если с решением конкретной задачи в польской фирме справятся за полдня, в немецкой может не хватить и целого рабочего дня. Немцы свято чтят свободное время и не кладут все силы на работу, если это не вопрос жизни и смерти. Впрочем, и в польских офисах о переработках также часто не слышали.

В Европе очень уважают праздники, поэтому в Рождество мало кто согласится выйти на работу, если это не спецслужба или скорая помощь Фото: Getty Images

"Я работаю в транснациональной компании и два года назад переехал из киевского офиса в варшавский, — рассказывает Александр, — В Киеве было принято проводить после обеда в пятницу небольшие рабочие совещания, на которых мы согласовывали план действий на следующую неделю. Когда я об этом сказал на новом месте, мне ответили, что в Варшаве об этом и речи быть не может. У директора офиса каждую пятницу в 15:00 большая пробежка, поэтому после 12:00 он рабочие вопросы не решает, чтобы не устать".

Обеденный перерыв, организованные работодателем занятия эстонским и физические активности (например, игра в настольный теннис) входят в 8-часовой рабочий день с 10 до 18

Анна, работающая в эстонской ИТ-компании говорит, что в Украине о таком графике работы даже не мечтала. "Рабочий день начинается в 9, но собираются до 10-ти, где-то час все пьют кофе и пытаются проснуться. Потом до 12-ти — общение в чате, и все отправляются на обед. До 13-13:30 офис совершенно пустой. После обеда уже начинаем работать, иногда довольно напряженно, но уже в 17:00 рабочий день закончен. Кстати, никто ни за кем не следит, можно и на час раньше уйти".

Муж Анны работает айтишником в эстонском стартапе и там рабочий график более строгий. Однако обеденный перерыв, организованные работодателем занятия эстонским и физические активности (например, игра в настольный теннис) входят в 8-часовой рабочий день с 10 до 18.

Татьяна из Днепра подрабатывает в одной из латвийских редакций, где также никто никуда не спешит. Говорит, что актуальная новость на сайте может выйти через два-три дня, а то и через неделю. Когда она раздраженно говорит, что о событии все давно забыли и эта новость уже никому не нужна, ее успокаивают: "Не нервничай, кому нужно — те прочитают".

Миф 4. В Европе "человек человеку волк"

Представления некоторых украинцев о капитализме, где "человек человеку волк" несколько преувеличены. Судя по рассказам наших собеседников, европейцы к промахам коллег и подчиненных часто относятся достаточно спокойно и готовы "войти в положение". Конечно, человеческий фактор никто не отменял, но в целом обстановка дружественная.

Европейцы к промахам коллег и подчиненных часто относятся достаточно спокойно и готовы "войти в положение"

"Я на днях ехал на заказ на рабочем транспорте и сбил кабана, — рассказывает Алексей, работающий в эстонском Тарту водителем, — Авария была довольно серьезная, пришлось вызывать полицию и эвакуатор. Честно говоря, думал, что за ремонт автомобиля придется платить из собственного кармана, хотя моей вины в аварии не было — эти кабаны просто сумасшедшие. Но начальник мне даже посочувствовал, а через два дня я вообще получил премию. Шеф сказал, что очень переживает, что я морально пострадал".

Наталья работала в Эстонии в большом проекте, предусматривающем 20 выпусков, которые должны были выходить каждую неделю. Но один из исполнителей уехал на три недели в отпуск, и директор проекта не увидел в этом ничего страшного.

"В итоге проект фактически не выходил месяц, а потом последние четыре выпуска впихнули в одну неделю, — говорит Наталья, — Представить такое в Киеве на своей предыдущей работе я просто не могу, нас бы всех уволили просто. Но здесь такое в порядке вещей".

"У меня был коллега, который сам себе определял рабочий график, — рассказал Фокусу Павел, который работает в литовской компании по установке контроллеров, — То есть шеф говорит, что нужно работать на объекте с 10 до 18, а он мог прийти в 12, а уйти через два-три часа. И что самое удивительное — его не уволили! Он сам ушел. Сказал, что работы много, он нашел место получше".

Один из самых частых подработок украинцев в Европе в дополнение к основному месту работы — уборка Фото: КГГА

Виктория три года работала в отеле с рестораном в Кракове. Первые два месяца она брала на себя очень много работы, потому что были нужны деньги. Женщина быстро поняла, что переоценила свои силы и долго так не продержится, но сказать, что не справляется, ей было неудобно. К тому же она опасалась, что ее просто уволят. На помощь пришла менеджер отеля, которая, увидев, что Виктория совсем без сил, сама предложила не только поставить меньше часов, но и добавить премию за хорошую работу, чтобы женщина не потеряла в деньгах.

Миф 5. Европейские работодатели неохотно берут на работу иностранцев и платят им низкие зарплаты

Все наши собеседники работают в европейских компаниях и говорят, что работу было найти не труднее, чем в Украине. Конечно, для работы в офисе требуется свободное владение местным языком (в странах Балтии — по крайней мере английским), но на рабочих вакансиях можно обойтись и без языка.

Кстати, весной 2022-го, когда Европа только начала принимать украинских беженцев, иногда ситуация доходила до абсурда. Например, Эстония так хотела помочь украинцам, что их без знания эстонского брали работать даже кассирами в супермаркет . К таким кассирам приставляли наставника-эстонца, потому что все же как-то с покупателями надо было общаться. И это было довольно странно.

Эксперты говорят, что никаких предубеждений относительно иностранцев в ЕС нет. Сегодня Европа переживает не только демографический кризис, но и кризис нехватки рабочих рук, поэтому без мигрантов ей просто не выжить. Например, в Германии не хватает рабочих в сферах машиностроения, станкостроения, фармакологии, то есть прежде всего местные предприятия нуждаются в высококвалифицированных специалистах, которые могли бы работать на современном оборудовании. Трудовые мигранты, как правило, соответствующих востребованных квалификаций не имеют, поэтому устраиваются на простую низкоквалифицированную работу . На таких вакансиях встречаются и недобросовестные работодатели. Людмила из Саксонии (Германия) говорит, что два месяца работала на колбасном заводе без официального трудоустройства, а руководство постоянно запугивало мигрантов и увольняло за малейшие проступки вроде "человек не понял приказа". Кроме того, немецкие руководители там очень часто кричали на сотрудников, ругались и могли не допустить на смену за пятиминутное опоздание.

Теоретически украинцы могут трудоустроиться в любой отрасли и в любой компании Фото: Unsplash

Президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник отмечает: теоретически украинцы могут трудоустроиться в любой отрасли и на любом предприятии. Определенные вакансии рассчитаны или на высокую, или на низкую квалификацию, и никто в Европе не будет создавать простые места работы специально для украинцев. Другой вопрос, говорит эксперт, что большинство трудовых мигрантов не имеют ни подтвержденной специальности, ни соответствующих знаний и навыков, не знают местный язык. Поэтому они соглашаются на более простую работу с низкой оплатой, на которую не соглашаются резиденты страны.