Минус 400 млн евро за первые две недели блокады: в ВР сообщили о сокращении экспорта из-за забастовщиков Польши

Из-за блокирования перевозчиками Польши трех пропускных пунктов на границе с Украиной наш госбюджет только за ноябрь потерял 9,3 миллиарда гривен таможенных платежей, сообщил председатель Комитета ВР по вопросам финансов.

Экспорт через украинско-польскую границу сократился на 40%, что в свою очередь, повлекло потерю госбюджетом Украины 9,3 миллиарда гривен из-за недопоступления таможенных платежей. Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат от фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев в эфире телемарафона 5 декабря.

По словам Гетманцева, блокирование польскими перевозчиками границы мощно ударило по украинской экономике.

"Мы имеем на 40% уменьшение экспорта через соответствующие сухопутные пункты пропуска. Есть заявление от перевозчиков о потерях в 400 миллиона евро только за первые две недели этой блокады", — заявил Гетманцев.

Более того, по результатам ноября 2023 года госбюджет Украины потерял 9,3 миллиарда гривен от недопоступления таможенных платежей.

"Это огромные деньги, которые недополучила воюющая армия. Это деньги, которые нам сегодня очень нужны", — сказал он.

Гетманцев призвал правительства других стран, где также происходят блокады границы с Украиной, не допустить критической ситуации, потому что это нанесет удар и по ним. Ослабляя Украину, они укрепляют общего врага — РФ и приводят к тому, чтобы страна-агрессор мощнее ударила по европейской экономике.

"Учитывая то, что блокированием занимаются маргинальные политические силы, которые точно не представляют большинство в этих странах, убежден в том, что на этом фоне не надо играть в политику, а надо выполнять европейский закон, который позволяет свободное движение транспортных средств по территории ЕС", — добавил Гетманцев.

Между тем в Польше стоят на том, что якобы из-за отмены разрешений для украинских перевозчиков пострадали не только польские перевозчики, но и словацкие и венгерские. Польские власти поддерживают протесты своих перевозчиков на границе с Украиной и будут требовать у Евросоюза отмены для Украины "транспортного безвиза".

В Европейской комиссии в свою очередь 4 декабря заявили, что будут отстаивать "транспортный безвиз" и не будут поддерживать восстановление системы выдачи разрешений для украинских перевозчиков.