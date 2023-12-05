"Хочу лучшего будущего для своей дочери": вернутся ли украинские беженцы домой, — NYT

Украинские беженцы на Западе оказались перед мучительным выбором: вернуться домой, где продолжаются боевые действия, или пустить корни за рубежом.

Перед украинцами за рубежом, в частности в Европе, куда они бежали от полномасштабной войны, встала жестокая дилемма: возвращаться домой или оставаться. Об этом пишет The New York Times в материале, посвященном судьбе украинских беженцев и их планам на будущее на фоне усиления негатива в ЕС.

Как говорит героиня статьи 37-летняя Ирина Хомич, нужно выбирать: "лучшее будущее для детей" или родной дом в Украине.

"Сердце говорит вернуться назад. Но я хочу лучшего будущего для своей дочери", — говорит мама 8-летней девочки, которая находится с ней в Германии.

Как пишут журналисты NYT, несмотря на негатив в отношении иммигрантов, который, в последнее время растет среди граждан европейских государств, прием именно украинцев наоборот местные власти считают успехом.

Так, в частности в Германии заявили о желании предложить украинским беженцам долгосрочное будущее в стране без привязки к событиям в самой Украине.

Как живут украинские беженцы за рубежом

Согласно информации, которую предоставляют в издании, в Германии лишь один из пяти украинцев нашел работу.

"Часто этому мешает немецкая же бюрократия: если ты проживаешь во временном жилье для беженцев и не имеешь "частного" адреса, твоего ребенка не возьмут в школу, а оставить его без присмотра нельзя, нанять няню получается дорого. Переехать в съемное жилье тоже могут позволить себе далеко не все — опять же дорого", — говорится в статье.

В то же время, несмотря на трудности, постепенно растет количество украинцев, которые видят Европу своим вторым домом.

NYT приводит пример 25-летней Валерии Михайловой. Женщина сама родом из Донецка и увидела войну еще в подростковом возрасте. Сейчас она находится в Германии со своей 8-летней дочерью и гражданским мужем-марокканцем, которого встретила в Харькове. Теперь пара намерена открыть собственную кондитерскую в Берлине.

"Я очень-очень скучаю по Украине, но я начинаю проживать свою молодость", — делится женщина.

Что говорят об украинских беженцах в Германии

Глава немецкого города Фрайбург Мартин Горн рассказал, что после улучшения стратегической ситуации для Украины на фронте в прошлом году многие украинцы уехали домой, но многие остались.

По его словам, первые 8-12 месяцев войны в Украине беженцы больше ждали и думали о возвращении.

"Мы построим новую Украину после войны", — думали они. Но сейчас они изучают немецкий язык и ищут работу", — сказал мэр Фрайбурга — города, который приютил больше украинских беженцев чем вся Франция в целом.

Он признал тяжелый эмоциональный выбор, связанный с решением остаться, но сказал, что с точки зрения города украинцы стали активом, способным восполнить дефицит работы в городе. "Они нам нужны", — сказал он.

Между тем украинцы, которые сбежали от войны за границу, действительно осознали, что она затягивается, поэтому начинают думать о долгосрочных перспективах и активно меняют страны проживания. Об этом писал Фокус в своем новом материале "Миграция ради лучшей жизни. Куда и почему переезжают украинские беженцы".

Даже несмотря на то, что жизнь в Европе оказалась намного сложнее и многограннее, чем казалось издалека, и обычно беженцам в Европе предлагают простую неквалифицированную работу с достаточно низкой зарплатой, граждане Украины не спешат возвращаться.