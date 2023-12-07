На рынке труда новые изменения: что это значит для украинцев

В Национальном банке отметили, что доходы украинских домохозяйств растут, но только благодаря бюджетным выплатам, которые остаются основным источником роста доходов.

Активность на рынке труда в Украине снизилась ближе к концу года. Это касается как соискателей работы, так и бизнеса, который сейчас не особо активно ищет новых работников. Об этом свидетельствуют данные в Макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины (НБУ) за декабрь текущего года.

При этом, как отметили в Нацбанке, сохраняется значительная дифференциация спроса и предложения рабочей силы как по регионам, так и по профессиональными группами.

"Так, в ноябре 2023 года количество вакансий в Харьковской области было на 62% меньше, в Херсонской – на 83% (в целом по Украине – на 10% меньше). Количество новых вакансий в таких профессиях как медицина, фармацевтика, розничная торговля и образование превышала уровни ноября 2021 года", — говорится в обзоре.

По данным Нацбанка, бюджетные выплаты оставались основным источником роста доходов домохозяйств Фото: НБУ

Что касается уровня доходов украинцев, то они растут в реальном измерении. Но основным источником роста доходов домохозяйств оставались бюджетные выплаты.

В Нацбанке для оценки доходов используют следующие данные:

средняя пенсия;

показатель средней заработной платы, учитываемый для расчета пенсии (данные ПФУ);

единый социальный взнос (ЕСВ);

ЕСВ в частном секторе.

В то же время, по косвенным данным, как отмечает регулятор, увеличивались зарплаты и в частном секторе.

"В частности, в течение 2023 года 76% бизнесов повысили зарплату, улучшилось и состояние выплат среди малого и среднего бизнесов", — сказано в документе.

Что происходит с безработицей

По данным Нацбанка, количество зарегистрированных безработных в октябре снизилось до 97,3 тысячи человек, среди которых чуть более 72 тысяч — женщины. Потребность работодателей в работниках, которых искали для того, чтобы заместить свободные рабочие места (вакантные должности) в октябре составляет 55,4 тысячи (рост за месяц на 2,1 тысячи). Примечательно, что еще год назад в Украине было 239 тысяч безработных.

Недавно Фокус сообщал, что в Украине некоторым чиновникам собираются повысить зарплату. Также мы рассказывали о том, что зарплаты украинцев будут постепенно увеличиваться и дальше, а к 2026 году выплаты будут на уровне 30 тысяч гривен.