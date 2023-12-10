НАПК сообщило об открытии публичного доступа к реестру деклараций: сайт перегружен
По данным агентства по вопросам предотвращения коррупции, для открытия документации пришлось учесть меры безопасности, поэтому в реестре могут содержаться не все имена.
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) открыло публичный доступ к реестру деклараций. Об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы в социальной сети Facebook 10 декабря.
В НАПК отметили, что выполнили требование, которое было принято Верховной Радой Украины закона № 3384-ІХ. Теперь у граждан есть круглосуточный доступ к Единому государственному реестру деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления. В то же время, меры безопасности были учтены.
Если в реестре граждане не смогли найти информацию про определенное лицо, то это значит, что в отношении него в НАПК поступило представление об изъятии из публичного доступа, говорится в сообщении.
"Изъятие документов из публичной части Реестра деклараций возможно и после его открытия до завершения или отмены военного положения в Украине, однако в таком случае некоторое время они будут находиться в открытом доступе", — подытожили в НАПК.
Примечательно, что спустя час после сообщения об открытии публичного доступа к декларациям сайт перестал работать и пользователям выдает ошибку. В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции никак не отреагировали на это на момент публикации материала.
Кто может изъять декларации из реестра
На сайте НАПК озвучили перечень лиц, которые могут изъять свои декларации из реестра. Туда входят:
- военнослужащие;
- сотрудники полиции особого назначения, которые во время военного положения привлечены к ведению боевых действий;
- лица, которые относятся к кадровому составу разведывательных органов Украины и/или занимающих должности, пребывание на которых связано с государственной тайной в связи с непосредственным осуществлением такими лицами оперативно-розыскной, контрразведывательной, разведывательной деятельности, а также лица, претендующих на занятие таких должностей, и лица, прекративших деятельность;
- субъекты декларирования, которые выполняют служебные полномочия на территориях, где ведутся активные боевые действия;
- субъекты декларирования, которые находятся на временно оккупированных Россией территориях;
- граждане, которые выполняют международные операции по поддержанию мира и безопасности в составе национальных контингентов или национального персонала в других странах;
- пленные;
- лица, которые после ранения, контузии или заболевания связанного с выполнением служебных полномочий или военной службы находятся на лечении;
- субъекты декларирования, которые являются членами семьи выше указанных лиц.
Открытие публичного доступа к декларациям: что известно
5 сентября 2023 года Верховная Рада проголосовала за восстановление декларирования. Но в законопроекте была правка о том, что реестр деклараций еще год не сможет просматривать широкая общественность. Позже глава государства наложил на него вето.
10 октября сообщалось, что президент Владимир Зеленский подписал закон об открытии e-деклараций чиновников, но с нюансами. Согласно документу предусматривается создание общедоступного Реестра деклараций, в котором не будут отображены сведения военных и полицейских, задействованных в выполнении боевых задач.
Напомним также, что электронному декларированию подлежат доходы, которые были получены в 2021 и 2022 годах. Подать декларацию можно до конца 2024 года. Еще Фокус подробно рассказывал о том, как можно исправить уже поданную е-декларацию.