Количество украинских беженцев выросло: сколько людей имеют статус временной защиты в ЕС

В частности, украинских мужчин в странах Европы сейчас около 850 тысяч. Это только те, кто получил статус временной защиты.

Количество украинцев со статусом временной защиты в Европейском Союзе выросло до 4,24 миллиона человек. Об этом свидетельствуют данные статистической организации Европейской Комиссии.

Именно 4,24 миллиона человек покинули страну после полномасштабного вторжения РФ. Все они имеют статус временной защиты в странах ЕС. По состоянию на 31 октября 2023 года более 98% из них являются гражданами Украины. На конец апреля статус временной защиты в Евросоюзе имели 3,9 миллиона человек, а на конец июля это количество выросло до 4,1 миллиона.

Три европейские страны, которые являются основными по предоставлению убежища украинцам

Главные страны ЕС, которые предоставили гражданам Украины статус временной защиты:

Германия — 1,21 миллиона человек, 28,7% от общего количества;

Польша — 960 620 человек, 22,7%;

Чехия — 364 450 человек, 8,6%.

Если сравнить количество беженцев с концом сентября 2023 года, то оно выросло во всех странах ЕС, кроме Дании. Там статистика снизилась на 4,5% (-1700 человек).

Куда украинцы переезжают больше всего

Абсолютный рост украинских беженцев, получивших статус временной защиты, наблюдается в Германии (+20 465, +1,7%), Чехии (+6490, +1,8%) и Нидерландах (+4005, +3,0%).

"По сравнению с населением каждой страны ЕС наибольшее количество получателей временной защиты на тысячу человек в конце октября 2023 года наблюдалось в Чехии (33,7), Эстонии (26,3), Польше и Болгарии (26,1), Литве (25,8), тогда как соответствующий показатель на уровне ЕС составлял 9,5 на тысячу человек", — свидетельствует отчет Евростата.

Сколько женщин и мужчин выехали из Украины во время войны

Больше всего временную защиту в ЕС получают взрослые женщины (46,4%). Количество детей составляет почти треть (33,4%). А взрослые мужчины составляют более пятой части (20,2%) от общего количества.

Между тем 8 декабря стало известно, что Польша за сутки приняла 15 700 новых беженцев из Украины. В то же время 5,75 млн человек вернулись обратно в Украину из Польши после начала полномасштабного вторжения РФ.

Напомним, что Варшава потребовала отмены для Киева "транспортного безвиза". В правительстве страны говорят, что из-за отмены разрешений для украинских перевозчиков страдают не только польские перевозчики, но и словацкие и венгерские.

Фокус уже писал, что перед украинцами за рубежом, в частности в Европе, куда они сбежали от полномасштабной войны, встала жестокая дилемма: возвращаться домой или оставаться.