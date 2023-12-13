"Рука помощи" за 100 тысяч: зачем в Минсоце задумали кредитовать малообеспеченных

Минсоцполитики перезапустило программу "Рука помощи". Она предусматривает выдачу займов на 100 тысяч гривен трудоспособным безработным из малообеспеченных семей. Фокус выяснил, как стать ее участником и при каких условиях можно не возвращать кредит.

Министерство социальной политики решило возобновить программу "Рука помощи", разработанную в сотрудничестве со Всемирным банком. Она предусматривает предоставление одноразовой беспроцентной возвратной помощи неработающим трудоспособным лицам на открытие собственного дела. Об этом пишет Фокус в новой статье "Бедным — по 100 000 гривен. Как в правительстве планируют спасать малообеспеченных граждан".

Размер беспроцентного кредита от правительства в 2023-м составляет 100,5 тыс. грн (15 минимальных зарплат). Деньги можно использовать на приобретение оборудования и материалов, необходимых для запуска бизнеса. Финансовая помощь возвратная. Кредит можно вернуть или одной суммой, по истечении трехлетнего срока с даты его получения, или частями досрочно. Заемщик не обязан возвращать всю сумму — размер кредита уменьшается на сумму уплаченных налогов и сборов. Вместе с тем, финансовую помощь вообще можно не возвращать государству, если благодаря ей предпринимателем:

уплачены налоги, сборы и единый социальный взнос в сумме, превышающей сумму предоставленной помощи;

в первый год с даты получения помощи, по направлению центра занятости трудоустроено не менее 2-х человек из малообеспеченных семей сроком не менее, чем на два года.

Сумму гранта можно не возвращать, если участник программы создаст два рабочих места Фото: pexels.com

Чтобы принять участие в программе, трудоспособные украинцы из числа членов малообеспеченных семей должны подать в центр занятости следующие документы:

заявление о предоставлении финансовой помощи;

бизнес-план;

справку о несудимости.

Документы рассмотрит специальная комиссия, в которую входят представители центра занятости, органов соцзащиты населения, местного самоуправления, территориальных отделов Государственной налоговой службы, организаций работодателей и профсоюзов. По итогам заседания она направит письменное уведомление о принятом решении. В условиях согласования заявки, участник программы должен создать юридическое лицо или зарегистрироваться, как ФЛП, в течение 30 календарных дней с даты получения уведомления от комиссии. Кроме того, ему нужно подать в центр занятости счет-фактуру (счет, квитанцию, накладную и т.д.) и договор, заключенный с поставщиком (продавцом) оборудования и материалов для получения помощи. Далее соответствующую сумму центр занятости перечисляет на расчетный счет поставщика.

Побороть бедность и безработицу: оправдаются ли намерения правительства

В правительстве надеются, что программа поможет малообеспеченным, которые могут работать, стать экономически самостоятельными. Кроме того, поможет в борьбе с бедностью, ведь государственная социальная помощь малообеспеченным мизерная. В 2023 году трудоспособные лица получают 45% прожиточного минимума для трудоспособных лиц, то есть 1207,8 грн. Однако вряд ли программа поможет улучшить ситуацию с трудоустройством и побороть бедность, говорят опрошенные Фокусом эксперты. В частности, не стоит ожидать большого спроса на такую финансовую помощь.

Размер займа, который надо вернуть государству, уменьшается на сумму уплаченных налогов и сборов

"Большинство малообеспеченных людей не готовы начать собственное дело. Они не готовы рисковать, не имеют деловых качеств и опыта для ведения бизнеса. Людей пугает то, что в случае провала, им придется возвращать полученные средства, что еще больше ухудшит их материальное положение. Далеко не все могут подготовить реалистичный бизнес-план, который будет одобрен комиссией", — прокомментировал Фокусу кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский.

Он обратил внимание на то, что Кабмин выделил на эту программу только 9,6 млн грн, что позволит оказать помощь лишь около сотни человек. Впрочем и возможности правительства профинансировать программу в следующем году — под вопросом.

В США пока не согласовали выделение помощи Украине, поэтому финансирование программ поддержки на следующий год под вопросом Фото: https://usm.media/

"На следующий год у нас неопределенность по поводу макрофинансовой помощи от наших партнеров. Американцы отложили принятие решения по поводу помощи Украине. Сегодня физически на следующий год не хватает из помощи, которую мы ожидаем — а это сумма 40 млрд долларов — 29 млрд долларов. Первое, что будет резаться — это программы поддержки бизнеса, возмещение процентных ставок. В последнюю очередь будет резаться соцстандарты. Если не будет решен вопрос макрофинансовой помощи, то на следующий год не будет никакой поддержки ни для кого", — пояснил Фокусу экономист Олег Пендзин.

Напомним, с начала полномасштабной войны в Украине денежную помощь получили 5 миллионов внутренне перемещенных лиц. Сейчас такие выплаты получают почти 2,5 миллиона человек.

Также Фокус писал, что лица с инвалидностью с детства (установленной до 18 лет) могут получать пенсию и социальную помощь одновременно. Эта категория людей также может одновременно получать другие виды выплат, например, пособие по уходу за ребенком с инвалидностью.