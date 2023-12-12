Единый налог для ФОПов в Украине могут изменить: МВФ не против
Согласно Меморандуму с МВФ, стратегия доходов останется основой налоговой политики и реформ администрирования, что позволит увеличить налоговые поступления примерно на 3,0-4,0% ВВП в течение периода действия программы.
В Украине в среднесрочной перспективе или после окончания войны могут осуществить реформу системы единого налога. Национальная стратегия доходов будет принята в конце 2023 года, поэтому она допускает такую реформу. Об этом свидетельствует Меморандум с МВФ.
Украина концентрируется на ряде налоговых категорий, реформы которых помогут расширить налоговую базу, начиная с налогообложения труда/прибыльного налога с населения, налога на прибыль корпораций и акцизов.
"Мы по-прежнему находимся на пути к принятию Национальной стратегии доходов до конца 2023 года (структурный маяк, конец декабря 2023 года)", — говорится в документе.
Национальная стратегия доходов содержит:
- меры по усилению государственной налоговой и таможенной службы;
- пересмотренный упрощенный налоговый режим для решения проблемы эрозии налогов на рабочую силу путем перевода правовой основы трудовых отношений в гражданское право;
- приведение НДС и акцизных сборов в соответствие с законодательством ЕС;
- действия по повышению корпоративного подоходного налога;
- усиление антикоррупционных мер и процедур управления для устранения рисков, связанных с добросовестностью;
- налоговые реформы, которые уравновешивают необходимость обеспечения адекватной доходной базы с жизненно важными задачами поддержки вступления в ЕС, экологическими реформами и послевоенным восстановлением, включая столь необходимые инвестиции и промышленное развитие.
Более того, Национальная стратегия доходов будет содержать цели по мобилизации доходов с конкретным увеличением доходов от реформ основных налоговых категорий, а также охватывать среднесрочные/послевоенные налоговые реформы (например, единый налоговый режим), а также риски и непредвиденные обстоятельства.
Правительство также подготовит оценку эффективности налоговых льгот, включая их стоимость для бюджета, чтобы иметь единый подход к реформе (структурный маяк, конец июля 2024 года).
Напомним, обновленный Меморандум с МВФ подписали президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр финансов Сергей Марченко и глава НБУ Андрей Пышный. Он содержит добровольные обязательства властей страны осуществить определенные шаги.
Фокус уже сообщал, что Украина получила от МВФ 2,7 млрд долларов летом 2023-го в рамках антикризисной эмиссии специальных прав заимствования.