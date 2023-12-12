Единый налог для ФОПов в Украине могут изменить: МВФ не против

Согласно Меморандуму с МВФ, стратегия доходов останется основой налоговой политики и реформ администрирования, что позволит увеличить налоговые поступления примерно на 3,0-4,0% ВВП в течение периода действия программы.

В Украине в среднесрочной перспективе или после окончания войны могут осуществить реформу системы единого налога. Национальная стратегия доходов будет принята в конце 2023 года, поэтому она допускает такую реформу. Об этом свидетельствует Меморандум с МВФ.

Украина концентрируется на ряде налоговых категорий, реформы которых помогут расширить налоговую базу, начиная с налогообложения труда/прибыльного налога с населения, налога на прибыль корпораций и акцизов.

"Мы по-прежнему находимся на пути к принятию Национальной стратегии доходов до конца 2023 года (структурный маяк, конец декабря 2023 года)", — говорится в документе.

Национальная стратегия доходов содержит:

меры по усилению государственной налоговой и таможенной службы;

пересмотренный упрощенный налоговый режим для решения проблемы эрозии налогов на рабочую силу путем перевода правовой основы трудовых отношений в гражданское право;

приведение НДС и акцизных сборов в соответствие с законодательством ЕС;

действия по повышению корпоративного подоходного налога;

усиление антикоррупционных мер и процедур управления для устранения рисков, связанных с добросовестностью;

налоговые реформы, которые уравновешивают необходимость обеспечения адекватной доходной базы с жизненно важными задачами поддержки вступления в ЕС, экологическими реформами и послевоенным восстановлением, включая столь необходимые инвестиции и промышленное развитие.

Более того, Национальная стратегия доходов будет содержать цели по мобилизации доходов с конкретным увеличением доходов от реформ основных налоговых категорий, а также охватывать среднесрочные/послевоенные налоговые реформы (например, единый налоговый режим), а также риски и непредвиденные обстоятельства.

Правительство также подготовит оценку эффективности налоговых льгот, включая их стоимость для бюджета, чтобы иметь единый подход к реформе (структурный маяк, конец июля 2024 года).

Напомним, обновленный Меморандум с МВФ подписали президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр финансов Сергей Марченко и глава НБУ Андрей Пышный. Он содержит добровольные обязательства властей страны осуществить определенные шаги.

Фокус уже сообщал, что Украина получила от МВФ 2,7 млрд долларов летом 2023-го в рамках антикризисной эмиссии специальных прав заимствования.